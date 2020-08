1 La mamma di Andrea Damante ha causato la crisi tra il deejay e Giulia De Lellis? Interviene lei che svela in che rapporti è con la blogger

Tra i gossip più discussi dell’estate c’è la crisi che ha colpito Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo il ritorno di fiamma avvenuto qualche mese fa, i Damellis si sono allontanati per l’ennesima volta e a seguito delle insistenti voci hanno confermato la momentanea separazione. Il deejay e la blogger stanno decidendo il da farsi e starebbero capendo come far proseguire la loro storia, lasciandosi così il passato alle spalle. Qualche ora fa però è accaduto qualcosa che ha riportato Andrea e Giulia al centro dell’attenzione mediatica. Secondo Vanity Fair infatti pare che a far scaturire le tensioni tra Damante e la De Lellis sia stata la mamma dell’ex tronista, che non avrebbe perdonato l’influencer per il suo libro, pubblicato lo scorso anno. All’interno del romanzo Giulia aveva raccontato dei tradimenti di Andrea, svelando tutto quello che era accaduto. Questo quanto si legge sul sito della rivista:

“Una crisi provocata dall’ingerenza della suocera. Quella tra Andrea Damante e Giulia De Lellis non sarebbe una tra le tante e ordinarie parentesi d’ombra di una relazione altalenante, ma uno stallo provocato dall’impossibilità di compiacere le famiglie di origine. Giulia De Lellis, infatti, non avrebbe saputo farsi perdonare la pubblicazione di un libro-diario, sulle corna e i tradimenti e le mancanze di Andrea Damante. E tanto avrebbe fatto la suocera che il figlio dj, in coppia con l’influencer dal 2016, avrebbe deciso di troncare il rapporto con la fidanzata”.

Tuttavia adesso ad intervenire facendo chiarezza sulla situazione è la stessa Valentina Fasciana. La mamma di Andrea Damante sui social ha svelato in che rapporti è con Giulia De Lellis, mettendo così a tacere le voci:

“Chi mi conosce e segue sui social sa perfettamente quanto poco sono interessata ai pettegolezzi e tantomeno ai gossip. Ma mi viene riferito che certi “giornalettai” non smettono di mettere in giro false notizie e dunque mi trovo costretta a cedere alle provocazioni per informare “alcuni” che tra me e la piccola Giulia va tutto bene. Quindi occhio alla fake news e vogliamoci bene di più, tutti”.

Pare dunque che la mamma di Andrea Damante non abbia in alcun modo causato la crisi tra il deejay e Giulia De Lellis. I due nel mentre pare siano in vacanza insieme. Scopriamo di più in merito.