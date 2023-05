NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Maggio 2023

Parla Elenoire Ferruzzi

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica sono state Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli. Le due ex Vippone infatti sono state beccate a litigare alla festa di compleanno di Alfonso Signorini e in breve i video del momento hanno fatto il giro del web. Poco fa come se non bastasse proprio Elenoire ha deciso di rompere il silenzio, rivelando i dettagli della lite con Oriana e quello che è accaduto in realtà. Raggiunta da FanPage, la Ferruzzi ha affermato:

Era stato Alfonso a chiamarmi per partecipare al taglio della torta, visto che in quel momento ero fuori dal locale. Quando mi sono messa davanti, quelli che erano dietro si sono simpaticamente lamentati che li coprissi tutti. In quell’istante arriva Oriana da sotto – dico “da sotto” perché mi arriva al seno -, mi spinge e dice con arroganza “Allora mi metto io davanti”. Per questo le ho risposto “Ma dove vuoi andare che sei una nana?”. Lei si è scaldata ma stavo scherzando, non cercavo la lite. Mi ha detto che le leccavo il sedere fino a due giorni fa, cosa non vera. La signorina dimentica che sono entrata nella Casa del GF Vip prima di lei. La cosa è finita lì perché lei se ne è andata via dicendo che non voleva parlare con nessuno. Non ho sentito né lei, né Daniele dopo la festa. Anzi, è una vita che non sento Daniele.

Ma non è finita qui. Elenoire Ferruzzi ha anche parlato di quanto accaduto qualche giorno fa, quando sui social sembrava aver confermato di aver baciato sotto le coperte Daniele Dal Moro al GF Vip 7. Tornando sulla questione l’attrice afferma:

“Non l’ho detto io. Una mia fan aveva scritto che c’erano stati dei baci censurati dal GF. Io ho commentato con degli applausi ed è sembrata una conferma. Effettivamente, io e Daniele stavamo sempre fuori in giardino da soli durante le settimane nella Casa e ci sono cose che la regia non ha mostrato. Non abbiamo fatto sesso ma c’è stata molta intimità sotto le coperte. Carezze? Ovvio. È possibile che a Oriana abbia dato fastidio ma è accaduto prima che lei entrasse nella Casa. Se provo ancora qualcosa per Daniele? Gli voglio molto bene, c’è stata un’alchimia molto forte tra di noi”.

Come se non bastasse Elenoire Ferruzzi ha anche lanciato una stoccata a Oriana Marzoli e a Daniele Dal Moro, affermando come, secondo il suo pensiero, i due non siano una vera coppia. Queste le parole dell’ex Vippona: