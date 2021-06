1 Lo spoiler di Andrea Damante

Ieri sera si è tenuta la prima serata di Battiti Live, trasmissione musicale che vedremo in onda su Italia 1 a luglio, condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Tra i presenti anche Andrea Damante che ha avuto il piacere di presentare il suo nuovo singolo “Understatement“. Il deejay si è mostrato, nel corso della serata, in compagnia dell’amico Tommaso Zorzi, anche lui all’evento. E proprio l’influencer su Instagram ha realizzato una serie di storie dove scherzava insieme all’ex tronista.

In uno dei seguenti video, che vi riportiamo sotto, Andrea Damante si è lasciato sfuggire qualcosa che riguarda la vita sentimentale di Zorzi. Il suo commento, infatti, non è passato inosservato ai fan. Tutto è cominciato nel momento in cui Tommaso ha chiesto ad Andrea come stesse andando la sua canzone. Lui ha risposto “sta volando”, per poi guardare Tommaso Zorzi e dire: “Non vedo l’ora che il tuo moroso la balli”. Il rampollo milanese ha risposto: “E la balla ora?” per poi lasciarsi andare alle risate.

Il riferimento sul “moroso” è a Tommaso Stanzani, ballerino di Amici 20 e ora nel corpo di ballo di Battiti Live. Se né Zorzi né Stanzani hanno voluto esporsi troppo sulla questione, nonostante si stiano mostrando spesso insieme, ci ha pensato Damante a fare questo “spoiler”, se così possiamo chiamarlo.

Andrea Diamante e lo "spoiler" su Zorzi e Stanzani. pic.twitter.com/w3e1kMyJ5N — disagiotv (@disagio_tv) June 26, 2021

Insomma le parole di Andrea Damante fanno ben sperare i fan che tanto credono a questa neo coppia formata da Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Continua per altre news su Damante e la sua love story…