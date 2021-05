1 Il mancato ritorno di Damante e Moser al GF Vip

La puntata di questa sera de Il Punto Z promette davvero delle grandi sorprese. Tra gli ospiti annunciati per questo nuovo appuntamento con il programma di Tommaso Zorzi, troviamo anche Andrea Damante. In queste ore sono emerse le prime anticipazioni. Si parlerà sicuramente di Isola dei Famosi, dato che è presente il suo grande amico Ignazio Moser e non solo.

Proprio su Nacho, oltre a confermare la profonda amicizia che li lega, Andrea Damante ha raccontato che lo scorso anno gli è stato proposto di tornare a far parte del cast del Grande Fratello Vip proprio insieme al fidanzato di Cecilia Rodriguez. Pare però che entrambi hanno deciso di rinunciare, anche se sarebbe stato carino partecipare in coppia. Ma ecco le sue parole riportare da Whoopsee:

«Lo scorso anno mi avevano proposto di entrare al Gfvip con Ignazio Moser. Abbiamo detto no ma sarebbe stato carino. Oggi la mia vita oltre a Elisa è la musica».

E a proposito di Elisa Visari, Andrea Damante ha speso davvero delle belle parole per lei, nel corso dell’intervista con Tommaso Zorzi. Il deejay ha raccontato di sentirsi maturato rispetto al passato e di sognare davvero un grande futuro accanto alla sua fidanzata Elisa Visari, di cui si dice follemente innamorato. Ma ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

«Non mi aspettavo d’incontrare un amore così, non sono mai stato tanto innamorato. La sindrome di Peter Pan che c’era in me si è spenta. Sogno una famiglia con Elisa Visari (attrice, ndr) ed io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora ma faremo le cose perbene. E sogno anche il matrimonio ma c’è tempo!»

Come detto da Damante stesso per lui oltre Elisa, ad oggi, c’è solo la musica a cui sta dedicando tutto il tempo necessario. E proprio in ambito musicale Andrea ha lavorato ad un nuovo brano in coppia con Soniko, che promette di essere una grande hit per questa estate.