Arriva il biopic sulla vita di Gianna Nannini, la prima foto di Andrea Delogu nei panni di Mara Maionchi

NEWS

Debora Parigi | 1 Febbraio 2024

A maggio su Netflix avremo il biopic sulla nota rocker italiana Gianna Nannini. Ci sarà un grande cast e tra gli interpreti troviamo anche Andrea Delogu in un ruolo inaspettato. Vestirà, infatti, i panni di Mara Maionchi. E oggi sono state rese note le prime foto.

Le foto di Andrea Delogu nelle vesti di Mara Maionchi

Uscirà il 2 maggio su Netflix il biopic su Gianna Nannini. Si tratta di un film documentario sulla rocker senese e diretto da Cinzia TH Torrini che ha come titolo Sei nell’anima (lo stesso di una sua famosissima canzone del 2006). La pellicola vede anche un grande cast e a vestire i panni della protagonista da giovane c’è Letizia Toni. Inoltre troviamo Stefano Rossi Giordani.

Ma tra gli attori (come era stato ipotizzato a giugno dello scorso anno e poi confermato alcuni mesi fa) troviamo anche Andrea Delogu che vestirà i panni di Mara Maionchi. Sì, avete capito bene, la nota conduttrice e attrice sarà la famosa discografica. E proprio oggi sono stare rese note le prime immagini della Delogu in questo ruolo. È stata la stessa Andrea a condividerle sul suo profilo Twitter taggando anche la Maionchi.

Mara Maionchi è stata una figura chiave nella carriera di Gianna Nannini. Fu proprio lei, insieme a Claudio Fiabi, a dare fiducia alla cantante mettendola sotto contratto con la casa discografica Numero Uno. Ma il legame tra Mara e Gianna va oltre quello lavorativo perché rappresenta una delle collaborazioni più fruttuose e stimolanti del panorama musiale italiano degli anni ’70.

Insomma Andrea Delogu è stata chiamata a interpretare il ruolo di una delle persone più importanti della carriera di Gianna Nannini, colei che ha dato inizio alla sua grande carriera. E adesso siamo davvero curiosi di vederla in queste vesti non solo in foto.