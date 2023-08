NEWS

Andrea Sanna | 21 Agosto 2023

Uomini e donne

Andrea Foriglio vince Il Più bello d’Italia

Conosciuto a Uomini e Donne come uno dei corteggiatori (e non scelta) di Nicole Santinelli, ora Andrea Foriglio si è tolto una bella soddisfazione. È stato scelto infatti come il Più bello d’Italia 2023. L’osteopata ha così vinto la manifestazione che si è tenuta ieri 20 agosto alle 21:30 in piazza Partigiani ad Alassio. La giuria femminile lì presente l’ha selezionato come il migliore di questa edizione.

Madrina della serata Veronica Ursida, ex dama di Uomini e Donne, che si è detta davvero molto felice ed emozionata. Andrea Foriglio eredita quindi la fascia che lo scorso anno è stata di Alessandro Verdolini, anche lui volto della trasmissione di Maria De Filippi. Lui è stato invece la “non scelta” di Andrea Nicole Conte.

La splendida cornice di Alassio ha quindi incoronato il medico romano come il ragazzo più bello d’Italia. Andrea Foriglio è riuscito a superare l’agguerrita concorrenza di altri 19 bellissimi giovani. E non è stato di certo semplice per lui. In ogni caso però ha saputo convincere il pubblico votante e quindi si è portato a casa questo riconoscimento.

Veronica Ursida poco dopo la proclamazione ha dato l’annuncio ai suoi follower su Instagram e ha intercettato Andrea Foriglio per scambiare con lui due chiacchiere. L’ex corteggiatore di Nicole Santinelli ha confidato di essere davvero felice ed emozionato. Queste le sue parole:

“Per me è un onore. Era un sogno nella mia vita questo concorso. Sono ancora un po’ emozionato. Si sente ancora la voce un po’ tremolante. Però è stato bellissimo. Un’esperienza pazzesca, veramente sono felice”. Qui sotto il video con le parole di Andrea Foriglio…

Andrea Foriglio, non scelta di Nicole Santinelli, è stato incoronato Il più bello d’Italia. A premiarlo l’ex dama Veronica Ursida #uominiedonne pic.twitter.com/nYis50yNF9 — disagiotv (@disagio_tv) August 21, 2023

A Uomini e Donne Andrea Foriglio non è stato granché fortunato, ma chissà che questa soddisfazione non possa aprirgli nuove strade e, chissà, trovare anche l’amore.

Di recente tra l’altro Andrea Foriglio si è ritrovato a Porto Cesareo e, nemmeno a dirlo, ha incrociato l’ex tronista Nicole Santinelli dopo Uomini e Donne. Tra loro però non ci sarebbe stato alcun avvicinamento o scambio di parole, almeno da quello che si vocifera.