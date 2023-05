Chi è Andrea Foriglio di Uomini e Donne? Età e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Maggio 2023

Chi è

Andiamo a vedere tutto quello che sappiamo su Andrea Foriglio, corteggiatore di Nicole Santinelli a Uomini e Donne, dall’età, alla vita privata a dove poterlo seguire sui social e in particolare su Instagram.

Chi è Andrea Foriglio

Nome e Cognome: Andrea Foriglio

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: Roma

Età: 29 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: osteopata

Fidanzata: Andrea è single

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @dottforiglio

Profilo Linkedin: @AndreaForiglio

Andrea Foriglio età e biografia

Andiamo a scoprire cosa sappiamo in merito alla biografia di Andrea Foriglio. Il corteggiatore di Nicole Santinelli a Uomini e Donne è nato a Roma e la sua età è di 29 anni.

Non conosciamo tuttavia la data di nascita esatta. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza, il suo peso e il suo segno zodiacale.

Sappiamo che Andrea è nato in un quartiere difficile di Roma e che sua madre è una casalinga, mentre suo padre lavora come muratore.

Ma vediamo cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Andrea Foriglio non abbiamo molte informazioni.

Come sappiamo attualmente l’osteopata è a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Nicole Santinelli.

Tuttavia non siamo a conoscenza di eventuali relazioni passate.

Scopriamo ora dove seguire Andrea sui social.

Dove seguire Andrea di Uomini e Donne: Instagram e social

Il pubblico si sta già chiedendo dove seguire Andrea Foriglio sui social.

Il corteggiatore di Uomini e Donne ha un profilo Instagram attivo, che vanta già più di 43 mila follower.

Sul noto social Andrea condivide i momenti più importanti della sua carriera, e non solo. Foriglio ha anche un profilo Linkedin.

Proprio in merito al suo lavoro vediamo cosa sappiamo.

Carriera

Scopriamo che lavoro fa Andrea di Uomini e Donne. Dopo essersi laureato in Scienze Motorie, Foriglio inizia a lavorare come osteopata a Roma. Tra i suoi clienti ci sono anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Elettra Lamborghini e Alessandro Basciano.

A dicembre 2022 Andrea pubblica anche il suo primo libro, intitolato “Da Zero a Benessere”. Nel 2023 Foriglio debutta anche sul piccolo schermo, quando partecipa a Uomini e Donne.

Andrea Foriglio a Uomini e Donne

Nel 2023 Andrea Foriglio arriva per la prima volta a Uomini e Donne, in qualità di corteggiatore di Nicole Santinelli. L’osteopata viene notato tuttavia anche da Roberta Di Padua, e questo interesse scatena numerose liti tra la Dama e la tronista.

All’interno del dating show Andrea annuncia di voler trovare l’amore dopo aver dedicato gran parte della sua vita al lavoro. Ma cosa accadrà tra Foriglio e la Santinelli? Non resta che attendere per scoprirlo.

Il percorso di Andrea a Uomini e Donne

Fin dal primo momento Andrea Foriglio attira l’attenzione di Nicole Santinelli, che decide così di iniziare una conoscenza col suo corteggiatore. L’osteopata tuttavia deve fare i conti anche con l’interesse che la tronista ha per il suo rivale Carlo Alberto e tra i due pretendenti spesso non mancano delle accese discussioni.

Andrea e Nicole nel mentre si stanno conoscendo sempre più a fondo e nella puntata in onda su Canale 5 a fine marzo tra i due è scattato un passionale bacio. Ad aprile tuttavia il corteggiatore finisce al centro della polemica, dopo aver scritto di nascosto un bigliettino alla tronista, che tuttavia viene scoperto in studio.

A quel punto Gianni Sperti inizia ad attaccare Foriglio, non credendo alla sua buona fede. Ma cosa accadrà tra Andrea e Nicole e chi sceglierà la Santinelli?