1 La confessione di Andrea Nicole Conte

Non si è conclusa nel migliore dei modi l’esperienza di Andrea Nicole Conte a Uomini e Donne. Come è ben noto infatti l’ex tronista ha scelto Ciprian durante un incontro di cui la redazione non era a conoscenza, e così per la neo coppia non sono mancate forti critiche. In particolare a scagliarsi duramente contro i due sono stati Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno speso durissime parole per la Conte e per Aftim. Adesso proprio Andrea Nicole, nel corso di una lunga intervista per FanPage, ha svelato per la prima volta perché non ha replicato agli attacchi ricevuti dai due opinionisti. Ecco dunque cosa ha raccontato:

“Dopo aver confessato il nostro incontro all’oscuro della redazione, abbiamo ricevuto parole molto forti e abbiamo reagito incassando il colpo. Perché? A me la violenza paralizza, quindi anche se avrei un milione di cose da dirti, non riesco a dire nulla. Ho provato a dire qualcosa, ma ero in difficoltà. Non perché loro avessero ragione e quindi mi sentissi in colpa, o perché penso di essere disonesta e una nullità come mi è stato detto. Il contrario, in realtà. Semplicemente, essendo una persona che è contro la violenza di qualunque genere, in quel momento non sapevo come reagire”.

E ancora Andrea Nicole Conte aggiunge:

“Non ho mai parlato di quello che è successo durante l’ultima puntata, in realtà. Quello che però secondo me ha dato un messaggio diverso rispetto alle intenzioni del programma mettendomi sul trono, è stata la frase in cui mi viene detto che io più di tutti avrei dovuto fare le cose per bene, che io più di tutti avrei dovuto baciare la terra dove camminavo. Visto che l’obiettivo del programma era anche parlare di inclusività, quello secondo me ha tolto merito a quello che è stato fatto fino a quel momento. Quello che è successo in studio però è lontanissimo dalla realtà del dietro le quinte. Non c’è mai stato nessuno che mi abbia fatta sentire diversa da qualunque altra tronista e che abbia anche solo minimamente pensato quello che mi è stato detto in studio”.

A parlare oltre Andrea Nicole Conte è stato anche Ciprian Aftim, che ha svelato se sceglierebbe ancora di presentarsi a casa dell’ex tronista all’insaputa della redazione. Andiamo a leggere le sue parole.