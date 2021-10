Senza dubbio protagonista assoluta di questa edizione di Uomini e Donne è Andrea Nicole Conte. La bellissima tronista ha infatti colpito il pubblico e il web con la sua forte storia, e ha già conquistato il cuore dei telespettatori. Nel mentre in queste settimane Andrea Nicole sta conoscendo meglio i suoi corteggiatori, e al momento sono tre i pretendenti che hanno fatto breccia nel suo cuore: Ciprian, Gabrio e Alessandro. Proprio con quest’ultimo c’è stata una bellissima esterna, durante la quale è accaduto qualcosa di inaspettato.

Alessandro ha infatti svelato ad Andrea Nicole Conte che i suoi genitori sono rimasti colpiti da lei e sembrerebbero approvare la conoscenza. La tronista così a quel punto ha raccontato un retroscena inedito su alcuni suoi ex, che non hanno mai raccontato alle loro famiglie il suo percorso. Queste le sue dichiarazioni (QUI per il video):

“Mi rendo che nella maggior parte delle famiglie è un argomento poco trattato. Io capisco che ci sono delle cose che non si sanno. Ho avuto delle frequentazioni in passato che non lo hanno neanche detto alla madre o ai genitori, in famiglia. Non sapevano niente e io ero a disagio. Una delle cose fondamentali per me è la mia famiglia, alla quale non ho mai nascosto niente, nel bene o nel male. Mi hanno dato la vita due volte e non so se tutti i genitori sono disposti a farlo, è stato molto importante per me il loro appoggio. Per questo quando conosco una persona ci tengo che anche nella sua famiglia ci sia armonia, anche rispetto alla mia situazione. Non deve esserci un condizionamento, perché poi si crea una situazione che io non voglio creare. Sopratutto in un’altra famiglia”.