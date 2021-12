1 La scelta di Andrea Nicole Conte

Poche ore fa si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne durante la quale Andrea Nicole Conte ha fatto la sua scelta, ricaduta su Ciprian Aftim. Tuttavia le cose non sono andate come previsto e in studio è scoppiato il caos. Come abbiamo visto infatti la tronista non ha fatto una scelta classica. Ma andiamo con ordine. Come ci svelano le anticipazioni, Andrea Nicole è entrata in studio insieme a Ciprian e a quel punto hanno raccontato cosa è accaduto nelle ore precedenti. Aftim infatti a sorpresa si è presentato a casa della Conte, senza tuttavia informare la redazione. I due hanno anche trascorso la notte insieme, tenendo il tutto nascosto allo staff del programma. L’accaduto ha così spinto Andrea Nicole a scegliere Ciprian, ma in studio è scoppiata la polemica.

In particolare Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno ferocemente attaccato la neo coppia, accusandoli di essere stati disonesti e bugiardi. In particolare il primo ha insinuato che Andrea Nicole e Ciprian abbiano preso tutti in giro. Ma qual è stata la reazione di Maria De Filippi? Sempre secondo le anticipazioni, sembrerebbe che a richiedere l’intervento della conduttrice sia stato lo stesso Gianni.

A quel punto anche Maria avrebbe affermato di essere rimasta delusa dal comportamento di Andrea Nicole Conte. La De Filippi infatti avrebbe dichiarato che la tronista avrebbe potuto evitare di mentire alla redazione e avrebbe potuto informare tutti dell’accaduto nel momento stesso in cui Ciprian si è presentato a casa sua.

Pare dunque che il percorso di Andrea Nicole non si sia concluso nel migliore dei modi. Ciò nonostante la Conte e Aftim hanno lasciato Uomini e Donne insieme, dando il via alla loro relazione. Nel mentre in queste ore è arrivata anche la forte reazione di Alessandro Verdolini. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e le parole dell’ex corteggiatore.