Chi è Alessandro Verdolini di Uomini e Donne? Età e Instagram

Tutto ciò che volete sapere su Alessandro Verdolini di Uomini e Donne: dall’età alla vita privata, per passare a carriera e dove seguirlo su Instagram e social. Scopriamo dunque chi è Alessandro, il corteggiatore di Andrea Nicole a Uomini e Donne.

Chi è Alessandro Verdolini

Nome e Cognome: Alessandro Verdolini

Data di nascita: 23 settembre 1993

Luogo di nascita: Ancona

Età: 28 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: social media manager e modello

Fidanzata: Alessandro è single

Figli: Alessandro non ha figli

Tatuaggi: Alessandro non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @aleverdo

Alessandro Verdolini età e biografia

Ecco alcuni dati della biografia del corteggiatore. In tanti si chiedono quale sia il nome e cognome per intero: il ragazzo si chiama Alessandro Verdolini.

Conosciamo la sua data e luogo di nascita. Alessandro di Uomini e Donne è nato ad Ancora il 23 settembre 1993, sotto il segno della bilancia. La sua età dunque è di 28 anni. Non abbiamo informazioni per quanto riguarda altezza e peso.

Per quanto riguarda il percorso di studi, invece, Alessandro Verdolini si è diplomato presso l’ITC Donatello Serrani, per poi iscriversi presso l’Università di Macerata, nel corso di Scienze della Comunicazione, come vedremo meglio nel paragrafo dedicato alla carriera.

Ora che abbiamo scoperto l’età e alcune informazioni sulla biografia di Alessandro di Uomini e Donne, concentriamoci sulla vita privata del corteggiatore…

Vita privata

Cosa conosciamo della vita privata di Alessandro, corteggiatore di Uomini e Donne?

Il ragazzo è molto legato ai suoi genitori, come ha spesso raccontato anche nel dating show di Canale 5 e ha una sorella. È molto legato ai suoi nipoti e con loro posa spesso in alcuni scatti sui social.

Ancora a proposito di questo sappiamo che in passato ha avuto una storia con l’ex finalista di Miss Mondo, Vanessa Valli. La frequentazione tra i due però si è conclusa, tanto che il ragazzo ha deciso di partecipare a Uomini e Donne in veste di corteggiatore.

Dove seguire Alessandro di Uomini e Donne: Instagram e social

Vi state chiedendo se c’è modo di seguire Alessandro Verdolini di Uomini e Donne sui social? Ebbene la risposta è affermativa. Il corteggiatore detiene un profilo ufficiale dove avete modo di restare in contatto con lui.

Il ragazzo conta oltre 12 mila follower e numerosi post. Tra questi ne notiamo alcuni tratti da shooting fotografici per diversi brand, ma anche selfie e foto in compagnia di amici e familiari. Dei tanti notiamo quelle in compagnia dei suoi nipotini, a cui è davvero molto legato, così come quelle con alcune celebrità.

Sbirciando il profilo di Alessandro di Uomini e Donne, infatti, compaiono diverse immagini insieme ad Andrea Damante o ancora Stefano De Martino, Cristiano Malgioglio, Cecilia Rodriguez e Claudio Sona, per citarne alcuni.

Scopriamo invece le curiosità sulla sua carriera…

Carriera

Dopo essersi iscritto all’Università, Alessandro Verdolini si è specializzato in Comunicazione e Culture digitali.

Per portare avanti gli studi ha lavorato anche come fotomodello e indossatore, senza però abbandonare i suoi obiettivi. Oggi infatti è un social media manager e lavora per diverse e importanti aziende, oltre a posare per i brand più conosciuti.

Come dicevamo la carriera di Alessandro Verdolini di Uomini e Donne si alterna con la passione per la moda. Tra le tante tappe fondamentali ricordiamo, per esempio, quando nel 2017 ha vinto il concorso Ragazzo Moda.

Come riportato da Chiecosa Alessandro in passato hapartecipato alla selezioni di Amici 11.

Il suo obiettivo è quello di poter fare lo stesso percorso e avere il medesimo successo di Mariano Di Vaio.

Alessandro corteggiatore a Uomini e Donne

Nel 2021 Alessandro è arrivato nel dating show di Canale 5. Il modello ha sceso le scale di Uomini e Donne per corteggiare Andrea Nicole Conte.

Così come altri corteggiatori, almeno all’inizio, è parso intimorito per il percorso di transizione della tronista. Ma ben presto si è scrollato di dosso le paure e ha manifestato grande interesse per lei.

Ma non solo lui perché, come vedremo, anche Andrea Nicole si è lasciata andare pian piano, manifestando curiosità nel volerlo conoscere più a fondo. Molto coinvolto Alessandro di Uomini e Donne ha parlato con i suoi familiari e proprio loro l’hanno invitato ad andare dritto per la propria strada e non curarsi del parere degli altri.

Fin da subito tra Andrea Nicole e Alessandro Verdolini è nata una certa complicità e, nonostante i dubbi iniziali, i due hanno approfondito la loro conoscenza. A tal proposito vediamo qualcosa sul percorso del corteggiatore e della tronista…

Il percorso di Alessandro Verdolini a Uomini e Donne

Il 13 settembre ha preso il via la nuova stagione di Uomini e Donne che, tra i corteggiatori, vede Alessandro Verdolini. Il ragazzo è stato tra i primi ad avvicinarsi e mostrare interesse per Andrea Nicole.

La tronista fin da subito ha mostrato una certa affinità con Alessandro, così come con Ciprian Aftim. Per un breve periodo ha fatto la conoscenza di Gabrio, il quale però ha interrotto il percorso a metà.

Al momento Andrea Nicole è rimasta quindi con due corteggiatori: Alessandro e Ciprian. Con entrambi ha ammesso di provare emozioni forti (li ha baciati) e entrambi hanno manifestato per lei i propri sentimenti. Alessandro di Uomini e Donne, per quanto riconosca che fa parte del programma, mostra comunque fastidio ogni qualvolta la tronista si avvicina a Ciprian.

Nella puntata di venerdì 19 novembre 2021, Alessandro Verdolini si è allontanato dallo studio di Uomini e Donne perché infastidito dal comportamento di Ciprian. Quest’ultimo ha confessato, infatti, di essersi innamorato della tronista. Alessandro di Uomini e Donne ha ammesso anche di essere rimasto male come Andrea Nicole non abbia apprezzato i gesti fatti nelle ultime settimane. Uscito dallo studio la tronista ha detto di voler andare a chiarire con lui.

Tra le altre cose segnaliamo anche come Alessandro abbia presentato Andrea a sua madre.

Per scoprire dunque chi ha scelto Andrea Nicole Nicole di Uomini e Donne tra Alessandro e Ciprian non ci resta che seguire il percorso nel dating show.

