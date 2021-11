Anticipazioni Uomini e donne, Andrea Nicole ha trascorso la notte insieme a un suo corteggiatore (e l’ha scelto)

Anticipazioni Uomini e donne: la scelta di Andrea Nicole

Il pubblico di Uomini e donne da tempo sta aspettando le ultime due scelte, quelle delle troniste, e oggi finalmente ce n’è stata una. Grazie alla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover e alle sue anticipazioni abbiamo saputo che è avvenuta una nuova registrazione di Uomini e donne. E c’è stata la scelta di Andrea Nicole.

A differenza di altre volte, oltre al nome del corteggiatore scelto abbiamo anche qualche informazione in più. Sì perché in realtà non c’è stata la classica scelta con i due corteggiatori in studio e le sedute rosse. Tutto è avvenuto in maniera ben diversa.

Intanto vi diciamo subito che Andrea Nicole ha scelto Ciprian. Ma cosa è successo? I due sono entrati insieme in studio. Hanno raccontato che ieri sera lui l’ha raggiunta a casa senza che nessuno sapesse nulla. E hanno passato la notte insieme senza che nessuno sapesse nulla. Quindi la scelta è venuta automatica.

Da Twitter veniamo a sapere che Gianni e Tina si sono molto arrabbiati per quanto accaduto. Li hanno massacrati definendoli “disonesti” e “fasulli”. Soprattutto Gianni si è arrabbiato molto.

Non sappiamo di preciso quando andrà in onda questa puntata registrata oggi, probabilmente tra un paio di settimane. Vi sapremo dire più avanti. Continuate a seguirci per le altre anticipazioni di Uomini e donne.

