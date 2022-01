1 Andrea Nicole su Tina e Gianni

Andrea Nicole, ormai diverse settimane fa, ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne andandosene con il corteggiatore Ciprian. A indispettire Tina Cipollari e Gianni Sperti, però, non è stata tanto la scelta in sé quanto il modo in cui è stata effettuata. I due ragazzi, infatti, hanno deciso di presentarsi in studio per dare la notizia, inaspettata anche dalla produzione, di aver passato la notte insieme. Questo ha fatto scaldare gli animi dei due opinionisti, i quali non hanno risparmiato le critiche.

In particolare Gianni Sperti è stato colui che ci è rimasto più male. Ha, infatti, definito entrambi disonesti e ha detto che secondo lui già da tempo si erano messi d’accordo. La reazione derivava dal fatto che aveva molta fiducia nella tronista. A distanza di settimane, quindi, proprio lei è tornata a parlare di questo momento alla rivista Nuovo TV, come riporta anche Biccy:

Gianni e Tina? Ognuno è libero di pensare ciò che vuole, nel rispetto della persona che ha di fronte. Non so se ci sia un modo per fare loro cambiare idea. Se mi sono pentita di quanto abbiamo fatto? Col senno di poi si rifarebbero un sacco di cose in modo diverso e talvolta anche migliore. La verità è che, nel momento in cui ricevi una dimostrazione d’amore così grande e così inattesa, lasci da parte tutto. Il cuore vince sulla ragione e non vedi altro che l’uomo che ami. So che Maria ci è rimasta male perché come tutti si aspettava un finale diverso. Anche dopo quello che è successo, nell’ultima puntata, lei mi ha comunque teso la mano.

Andrea Nicole e Ciprian, però, il silenzio lo hanno rotto per la prima volta come coppia poco tempo fa. Andiamo a rivedere cos’hanno dichiarato sui social…