In alcune storie Instagram l’ex vincitore di Pechino Express ed ex influencer Andrea Pinna è andato contro alcuni dei suoi ex colleghi. Ha raccontato che in un momento particolare della sua vita, quando pensava di togliersi la vita, una persona molto nota lo aveva contattato perché voleva compare i suoi mobili quando sarebbe accaduto.

Il racconto scioccante di Andrea Pinna contro gli influncer

Lo sappiamo benissimo che il mondo social ha delle zone davvero buie e anche sconvolgenti (in senso negativo). Spesso leggiamo azioni fatte da infleuncer che ci lasciano senza parole perché non possiamo immaginare che si possa arrivare a tanto. Ma purtroppo non finiamo mai di sorprenderci. E ciò è accaduto con gli ultimi raccontato di Andrea Pinna, ex influncer molto noto qualche anno fa che vinse anche un’edizione di Pechino Express.

Di recente, in alcune storie, Andrea ha fatto un racconto proprio contro la categoria a cui lui apparteneva, che ci lascia sbalorditi. Per chi non lo sapesse, Pinna ha passato un periodo davvero buio e difficile, tanto che dichiarò che voleva togliersi la vita. E proprio in quel periodo, quando rilasciò queste dichiarazioni, qualcuno lo contattò perché avrebbe voluto comprare i suoi mobili una volta che si fosse suicidato.

“La cosa più scioccante subita? Le due che ricordo con più affetto sono queste. Nota influencer e imprenditrice che sapeva che stavo provando spesso a togliermi la vita, si era messa avanti col programma e mi aveva chiesto se poteva comprarmi i mobili quando sarebbe successo…“, ha raccontato il fondatore della pagina Le perle di Pinna. Ma non finisce qui: “Noto personaggio della moda chiese al mio portinaio la prelazione sul prendere casa mia se fossi deceduto. Ah e poi pseudo personaggio rifletté con me che se fossi morto o fallito avrebbe potuto riempire il vuoto nel campo humor”.

LEGGI ANCHE: Le anticipazioni della quindicesima puntata di Amici 24

Oggi Andrea Pinna è tornato a vivere in Sardegna, sua terra di origine, e attraverso i social vende mobili, gioielli e altri oggetti che recupera dalle parti più disparate. Nel commentare poi quanto raccontato nelle storie, Andrea ha messo un post sempre sul suo profilo Instagram e sempre contro alcuni di questi influencer. Ha scritto:

“Provo molta più fiducia nelle madie che negli influencer italiani, soprattutto quelli che millantando di essere imprenditori illuminati. Per questo fingono di combattere battaglie civili: le usano come fossero sapone di Marsiglia per provare a lavare quella povertà d’animo, quella banale pseudo ntelligenza, il cattivo gusto travestito da abiti di marca che gli stanno SEMPRE di mer*a… Mi consola che nonostante le loro peggiori intenzioni, sono talmente infimi e limitati che la cosa più cattiva che gli riesce è sperare che muoia un collega per prendergli la casa o i follower. Gli auguro di diventare centenari. Pensate l’agonia di essere così spregevoli nei progetti ma talmente stupidi da non riuscire neanche a esser definiti malvagi. Io non li definisco. Ciò che hanno fatto e detto di me definisce più loro che me. Spero che il Karma faccia il black Friday. Visto che a loro sta tanto a cuore”.