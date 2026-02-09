Poche ore fa Andrea Pucci ha annunciato che rinuncerà alla co-conduzione di Sanremo 2026: poco dopo è arrivata la nota Rai.

La nota Rai sulla decisione di Andrea Pucci

La scorsa settimana, con un video sui social, Carlo Conti ha annunciato che tra i co-conduttori del Festival di Sanremo 2026 ci sarebbe stato anche Andrea Pucci. Fin dal primo momento però il comico è stato sommerso da durissime critiche e da una vera e propria ondata d’odio e così poche ore fa è arrivata una decisione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Con un comunicato ufficiale, il conduttore ha annunciato che rinuncerà a prendere parte alla kermesse musicale, a seguito delle varie minacce ricevute. A intervenire, in seguito, è stata anche la Rai, che con una nota ha commentato la decisione di Andrea Pucci. Questo quanto si legge in merito:

«La Rai esprime grande rammarico per la decisione di Andrea Pucci di rinunciare a partecipare alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, a seguito delle gravi minacce ricevute e del clima di intimidazione nei suoi confronti. Comprendiamo la sua decisione maturata nell’ambito di una valutazione responsabile, volta alla tutela della propria integrità personale e di quella della sua famiglia, nonché della propria immagine professionale».

Il comunicato Rai

E ancora la Rai, commentando la decisione di Andrea Pucci di rinunciare al Festival di Sanremo 2026, ha aggiunto:

«Non resta che esprimere preoccupazione per il clima d’intolleranza e di violenza verbale generato nei confronti di un artista che ha fatto della satira e della comicità non conformiste il suo modo di esprimere libertà di pensiero. Questa forma di censura nei confronti di un artista attraverso la diffusione di odio e pregiudizio dovrebbe preoccupare chiunque lavori nel mondo dello spettacolo. Facciamo ad Andrea Pucci gli auguri più sinceri e speriamo di poter presto condividere il suo percorso artistico».

