Nel mese di novembre 2024 è stato pubblicato il primo libro di Andrea Sannino il quale si intitola “Prima di Abbracciame“. Ecco quando poter incontrare l’autore al suo firmacopie, che si terrà in provincia di Napoli.

Quando e dove poter incontrare Andrea Sannino

Mondadori Bookstore del centro commerciale “Piazza Santa Maria – Shop Gallery” a Casoria, in provincia di Napoli, diretto egregiamente da Maria Bruno, si prepara ad accogliere domani pomeriggio, dalle ore 16:00 il cantautore Andrea Sannino, che sarà protagonista di un incontro con il pubblico per la presentazione del suo primo libro, “Prima di Abbracciame”, a cura di Stefano Vannini con la prefazione di Maurizio de Giovanni, pubblicato lo scorso 26 novembre da Edizioni MEA.

Il libro che narra la testimonianza di vita di un ragazzo giovane che, grazie alla sua testardaggine, alla sua perseveranza, alla sua determinazione è riuscito a realizzare il suo sogno: quello di diventare cantante. Racconti di vita quotidiana ci regala in queste pagine Andrea svelandoci anche storie inedite, curiosità e paradossi del suo percorso umano che potrebbero essere da esempio e stimolo per chi insegue il proprio sogno.

Un messaggio di speranza, quindi, di incoraggiamento a non rinunciare mai davanti alle difficoltà ma di tenere in mente ben salda la meta: il raggiungimento del proprio sogno! È una storia caratterizzata di vicoli, nei quali è cresciuto, di amicizie, di coincidenze e di amore.

Le parole dell’autore sul suo primo libro

Amore per la sua città, per la sua famiglia, per la sua terra e per la sua Marinella: “Ho accettato di scrivere questo libro – confida Andrea– dopo un po’ di tempo dalla prima proposta editoriale, per un unico motivo: quello di parlare ai ragazzi, che oggi più che mai è doveroso da chi come noi ha l’opportunità di farlo, attraverso la musica e la scrittura. Il mio messaggio è di ottimismo: “Non abbatterti… NON HAI SCUSE”.

Raccontando il mio vissuto, il mio percorso, il mio modo di reagire di fronte ad un contesto sociale non facile, voglio spronare i ragazzi ad inseguire il proprio sogno e a farne una passione o un lavoro come ho fatto io.

Mi racconto in queste pagine senza filtri, con una scrittura semplice e diretta. La mia “non resa” di fronte agli ostacoli che ho trovato lungo il mio percorso deve essere un esempio a non mollare.

Spero che questa mia testimonianza di vita possa raggiungere quanti più sognatori possibili. Sono felicissimo per aver raggiunto già il sold out nel pre ordine online del libro e di questo ringrazio tutto il mio pubblico.

Nel comunicato stampa anche le parole di Maurizio de Giovanni, colui che ha curato la prefazione del libro di Andrea Sannino:

“Le pagine che seguono sono il riflesso di un’anima sincera, capace di trasformare le sfide in melodie e i sogni in versi.

Attraverso il racconto della sua vita e delle sue esperienze, Andrea ci invita a conoscere non solo l’artista, ma soprattutto l’uomo che si cela dietro le note, condividendo con noi momenti di vulnerabilità, risate, lacrime e speranza”.

Infine, le parole cariche di entusiasmo di Antonio Esposito, AD di Edizioni MEA, il quale ha anche fornito ulteriori dettagli sul firmacopie dedicato al libro di Andrea Sannino:

“Edizioni MEA ha ‘abbracciato’ il progetto editoriale di Andrea Sannino perché promotore di un messaggio di perseveranza ad inseguire e realizzare i propri sogni nonostante le difficoltà che la vita presenta… senza scuse.

L’evento inizierà alle ore 16, acquistando il libro si potrà ottenere il pass di accesso alla presentazione che sarà moderata dallo speaker radiofonico di radio Marte Franco Simeri”.

La comunicazione della Mondadori Bookstore Casoria di questo evento è affidata alla B&G Art Event Communication della giornalista Barbara Carere.