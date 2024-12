L’intervista di Teo Mammucari a Belve andrà in onda in maniera integrale. Arriva il comunicato ufficiale del programma condotto da Francesca Fagnani che mostra le prime immagini dell’abbandono dello studio da parte dell’ospite.

Il comunicato ufficiale di Belve sull’intervista a Teo Mammucari

Come sappiamo ormai da alcuni giorni, nella quarta puntata di Belve ci sarebbe dovuto essere ospite Teo Mammucari. Ma lo showman ha abbandonato l’intervista dopo appena 5 minuti, lasciando lo studio perché pare infastidito anche dalla modalità stessa dell’intervista. Ma è stato anticipato che il pezzo sarebbe andato comunque in onda.

Oggi arriva un comunicato ufficiale del programma condotto da Francesca Fagnani in cui si conferma quanto detto. Si legge infatti: “L’intervista di Francesca Fagnani a Teo Mammucari andrà in onda in versione integrale nel corso della quarta puntata di Belve, in onda il 10 dicembre in prima serata su Rai 2”.

In attesa quindi di scoprire cosa è realmente successo, abbiamo delle prime immagini del momento in cui Teo Mammucari si è alzato e ha lasciato lo studio. E vediamo la Fagnani di spalle che cerca di fermarlo o farlo ragionare (ma invano). Ecco una piccola anticipazione:

Che cosa si stanno dicendo Teo Mammucari e Francesca Fagnani?



Domani sera a #Belve su Rai 2. pic.twitter.com/NGLadSg2Ws — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 9, 2024

Il programma Belve è ovviamente subito corso ai ripari per trovare un ospite che sostituisse Teo Mammucari. Come abbiamo appreso, ci sarà quindi Tina Cipollari, nota opinionista di Uomini e donne che ha accettato volentieri l’invito. Oltre a lei (e ai 5 minuti di intervista di Mammucari) vedremo anche l’intervista a Valeria Bruni Tedeschi (sorella di Carla Bruni) e all’attrice Elena Sofia Ricci.