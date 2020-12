1 Al GF Vip Andrea Zelletta fa gli auguri di compleanno alla fidanzata Natalia Paragoni: il dolce video

Ultime ore davvero molto emozionanti per i vipponi della Casa del Grande Fratello Vip. Non solo per Stefania Orlando che ha ricevuto una bellissima sorpresa dal marito, ma anche per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Quest’ultima infatti è stata sorpresa dal suo fidanzato che, allo scoccare della mezzanotte, ha deciso di fare un bel gesto nei suoi confronti.

Zelletta ha deciso di prendere in prestito i palloncini del compleanno di Stefania Orlando per fare una dedica alla sua dolce metà. Andrea è uscito in giardino e ha scritto sul prato “Auguri Nati” accompagnato da un cuore. Ma non solo. Perché alcuni dei vipponi presenti in giardino con Andrea Zelletta hanno voluto contribuire al bel momento.

Così alcuni concorrenti si sono sdraiati sulla passerella rossa insieme ad Andrea Zelletta e insieme hanno cantato la canzone di buon compleanno per Natalia Paragoni, con il giovane che ha concluso con un “Auguri amore mio”. Il bel legame tra i due è molto ammirato anche tra gli altri componenti della Casa. Ecco perché molti di loro si sono affezionati alla storia d’amore che li lega e hanno deciso di unirsi a questo bellissimo momento.

Ecco il video di auguri di Andrea Zelletta per Natalia Paragoni…

Ovviamente non è mancata la reazione di Natalia Paragoni che, in quel momento, stava seguendo la diretta del Grande Fratello Vip e si è molto emozionata. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso prima una foto tra le storie di Instagram: “Ti amo amore mio” per poi aggiungere “Grazie per quello che sei! Una persona diversa che si distingue dalla massa. Manchi…”. Ma non solo perché sempre Natalia ha postato anche il video con gli auguri del suo fidanzato e degli altri vipponi nelle storie.

Sebbene i due siano distanti a causa della partecipazione di Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip, Natalia Paragoni lo sente comunque molto vicino. L’amata coppia nata nel programma di Maria De Filippi la così scacciato via tutti i rumor sulla presunta crisi.