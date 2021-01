2 Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta contro gli autori (VIDEO)

La notizia del prolungamento del Grande Fratello Vip ha creato lo scompiglio in casa e anche Andrea Zelletta ha espresso il suo disappunto. Se per il “primo prolungamento” Zelletta era stato uno dei concorrenti che avevano preso meglio la notizia, con il comunicato di ieri anche lui ha vacillato. Stefania Orlando è stata quasi sul punto di uscire e Tommaso Zorzi ha reagito con un malore. Insomma, i concorrenti, specialmente “i veterani”, non hanno preso benissimo quanto annunciato.

Dopo la puntata, infatti, Andrea Zelletta si è sfogato con Samantha De Grenet. Mentre era in cucina per preparare la cena, Andrea ha espresso il suo disaccordo con il trattamento ricevuto. A sua detta non sono tanto le settimane effettive di prolungamento, quanto il modo in cui il Grande Fratello Vip ha gestito la cosa. Ecco le sue parole:

“Non è tanto una o due settimane che siamo qui in più. Siamo persone umane, però diteci la c***o di verità, poi uno sceglie. Diteci la verità e basta. Non si fa così, stavamo in confessionale e sembravamo stupidi lì dentro. Invece non siamo stupidi. Possiamo almeno sapere la verità? Non è questione di vincere, ma di portare fino alla fine una cosa iniziata.”

Il discorso di Andrea Zelletta è stato condiviso da molti utenti, che su Twitter hanno dato ragione al suo sfogo. Dopo una nottata caotica, i vipponi sembrano essersi calmati e probabilmente tutti proseguiranno il percorso. Ciò nonostante, la decisione del GF ancora sta facendo discutere.