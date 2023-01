NEWS

Nicolò Figini | 18 Gennaio 2023

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta presto genitori?

Nelle scorse ore abbiamo parlato di Andrea Zelletta perché la sua voce è comparsa nei titoli di coda della diretta del Grande Fratello Vip 7. Precedentemente, invece, abbiamo raccontato un evento assolutamente terribile e devastante che ha vissuto la sorella Alessia, ovvero la perdita della figlia. Oggi, però, ci troviamo qui per discutere di un’ipotesi che riguarderebbe l’ex volto di Uomini e Donne e la fidanzata Natalia Paragoni. La teoria si è diffusa molto velocemente sul web. Questo perché gli utenti credono che la ragazza sia in dolce attesa.

Andrea e Natalia si sono conosciuti all’interno del dating show di Maria De Filippi e da quel giorno, risalente a quattro anni fa, non si sono più lasciati. Anzi, il loro percorso li ha portati prima a innamorarsi e poi a convivere. Un figlio e magari anche il matrimonio, perciò, sarebbero i passi successivi più logici se li volessero compiere. Al momento non c’è stata nessuna smentita, anche se dobbiamo prendere tutto quanto con le pinze. Non abbiamo alcuna certezza. Ma da dove deriva il rumor?

Nasce da una delle Stories pubblicate su Instagram dalla Paragoni. Come riporta anche il sito Today, infatti, li vediamo stesi nel letto. Compaiono anche delle scritte: “Notte, le mie voglie sono tante“. Queste parole, che potrebbero anche essere state travisate, sono state ricollegate a una gravidanza. Ma sarà davvero questo il caso? Chi può dirlo. Non possiamo fare altro che attendere conferme o smentite ufficiali da parte dei diretti interessati. I fan saranno sicuramente pronti a fare le loro congratulazioni.

