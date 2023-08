NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Agosto 2023

Andrea Zelletta finisce al centro della polemica

Pochi giorni fa è arrivata una grande gioia per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. I due celebri ex protagonisti di Uomini e Donne, amatissimi dal grande pubblico, sono infatti diventati per la prima volta genitori di una bellissima bambina, Ginevra, che ha già conquistato il cuore dei fan. Tuttavia nelle ultime ore proprio Andrea è finito al centro di una lunga polemica sui social. Andiamo a scoprire perché e quello che sta accadendo. Come di certo in molti sapranno, Zelletta da tempo è un deejay acclamato, e nel corso dell’anno prende parte a diverse serate in discoteca.

Anche in questi giorni così l’ex Vippone del Grande Fratello Vip 5 sta continuando a lavorare, rispettando gli impegni presi da mesi. Tuttavia alcune malelingue del web hanno duramente criticato Andrea Zelletta, “colpevole”, secondo i più, di divertirsi tra party e serate in discoteca a pochi giorni dalla nascita della sua prima figlia. Le foto e i video dell’ex tronista hanno così iniziato a fare il giro del web, e non sono mancati commenti maligni da parte di alcuni utenti. Poche ore fa così Andrea, stufo di essere preso di mira, ha deciso di replicare e così con una storia su Instagram ha letteralmente sbottato. Queste le dichiarazioni di Zelletta, che non sono passate inosservate:

“A tutti quelli che amano sparare ca**zate dico: secondo voi è facile allontanarsi dalla propria figlia nata da appena una settimana? Datevi una risposta da soli. Imbecilli”.

Proprio in queste ore intanto Andrea Zelletta è tornato a casa da Natalia Paragoni e dalla piccola Ginevra, e sui social ha mostrato un tenero scatto di sua figlia, che ha emozionato il web. La coppia nel mentre si sta godendo questo bellissimo momento, e ai due va il nostro più grande in bocca al lupo.