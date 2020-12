1 Il GF Vip scambia Andrea Zelletta per un altro concorrente: la gaffe della pagina social del reality (FOTO)

Ci sono cascato di nuovo, direbbe Achille Lauro nella sua hit sanremese Me ne frego. Ed è ciò che è successo al GF Vip con Andrea Zelletta, dopo la gaffe (doppia) fatta da Alfonso Signorini nel corso delle ultime puntate del reality.

Il conduttore infatti ha scambiato già Andrea Zelletta in Andrea Damante, facendo sorridere non solo il concorrente ma anche i telespettatori da casa. Ma non è finita qui!

In questi giorni gli autori del GF Vip hanno pensato bene (esattamente come nella passata edizione) di dare la possibilità ai concorrenti di posare per il calendario del 2021. Un momento di divertimento per loro, che hanno messo in mostra creatività e impegno. Tra i 12 mesi, Andrea Zelletta ha deciso di posare per gennaio, aprile e agosto. E proprio nel mese primaverile che l’ex tronista ha condiviso lo scatto insieme a due amiche come Giulia Salemi e Sonia Lorenzini. Lui vestito da coniglio, loro da conigliette sexy.

Peccato però che il Grande Fratello abbia commesso una gaffe incredibile. Invece di taggare il profilo Instagram di Andrea Zelletta ha menzionato Andrea Zenga, una delle new entry del programma.

Post Instagram pagina ufficiale del GF Vip

Poco dopo, a seguito anche di varie segnalazioni, chi gestisce la pagina del Grande Fratello Vip si è accorto dell’errore ed è subito corso ai ripari, taggando così il profilo di Andrea Zelletta. Ovviamente non è mancata l’ironia da parte degli utenti della rete che ci hanno riso su e hanno fatto battute per la gaffe.

Intanto Andrea Zelletta sta vivendo un momento decisamente particolare, a causa del regalo di Natale ricevuto dalla sua fidanzata Natalia Paragoni…