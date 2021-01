1 Anni fa Andrea Zenga ha partecipato ad un altro amatissimo programma di Maria De Filippi: ecco di quale si tratta

Sono trascorsi più di due anni da quando Andrea Zenga ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip, insieme alla sua ex fidanzata Alessandra Sgolastra. Da allora il modello ha conquistato il cuore del pubblico e proprio in questi mesi per lui è arrivata una nuova incredibile opportunità televisiva: il Grande Fratello Vip 5. Proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, il personal trainer si è legato a Dayane Mello, con la quale pare ci sia una simpatia reciproca. Nel mentre in queste ore Zenga è finito al centro dell’attenzione mediatica, per aver svelato un inedito retroscena sul suo passato televisivo.

Inaspettatamente infatti Andrea ha raccontato di aver partecipato ad un altro amatissimo e seguitissimo programma di Maria De Filippi anni fa. Parliamo di C’è Posta Per Te, che tra qualche giorno tornerà su Canale 5 con la sua nuova edizione. Il modello ha preso parte alla trasmissione nel lontano 2000, e anche sul suo profilo Instagram sono emerse alcune immagini del momento.

Come si evince dallo scatto, Andrea Zenga ha partecipato a C’è Posta Per Te insieme a suo fratello Nicolò, in una delle puntate della prima edizione del programma di Maria De Filippi. Naturalmente la rivelazione del modello non è passata inosservata e anche la foto ha fatto il giro del web in pochi minuti.

Nel mentre il pubblico si chiede già se tra Andrea e Dayane Mello scatterà la scintilla. I due nelle prossime settimane avranno modo di approfondire la conoscenza? Non resta che attendere per scoprirlo.