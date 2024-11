Vi state chiedendo quando inizia La Talpa su Canale 5? Ecco quando comincia il reality show condotto da Diletta Leotta e dove vedere la trasmissione in TV e streaming.

La Talpa su Canale 5 quando inizia?

Finalmente dopo tanti cambi di programma e slittamenti, finalmente ci siamo! Se siete appassionati di reality show e vi state chiedendo quando inizia La Talpa su Canale 5, siete nel posto giusto!

Sebbene ancora nel promo ufficiale appaia la scritta “Prossimamente”, Davide Maggio ha svelato che in realtà la data di avvio del programma è sempre più vicina. Quindi quando comincia La Talpa? Come scritto dal giornalista la trasmissione vedrà finalmente la luce in data martedì 5 novembre. Si vocifera però un trasloco al lunedì, con il Grande Fratello che traslocherà al martedì e così sarà fino alla fine del programma!

La conduttrice de La Talpa

Ora che sappiamo quando comincia e quindi quando inizia La Talpa è bene ricordare anche chi è la conduttrice. Dopo tante indiscrezioni, nei mesi scorsi è stato ufficializzato il nome di Diletta Leotta.

I concorrenti

Mentre se volete sapere chi sono i concorrenti ufficiali de La Talpa, vi facciamo un piccolo recap.

Nella lista ci sono i nomi di: Ludovica Frasca; Elisa Di Francisca; Orian Ichaki; Lucilla Agosti; Marina La Rosa. In seguito anche: Marco Melandri; Alessandro Egger; Gilles Rocca e infine Veronica Peparini e Andreas Muller.

Dove vedere in TV e streaming

Ricordiamo infine che per vedere La Talpa in TV e streaming è necessario seguire Canale 5 dall’11 novembre e Mediaset Infinity non solo per rivedere le puntate, ma anche per tanti altri contenuti esclusivi.

Per poter utilizzare la piattaforma streaming è necessario iscriversi al sito. Se avete già fatto vi basterà cercare nella barra di ricerca il nome del programma e accedere così a tutte le sezioni apposite con news e video.