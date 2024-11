Tanti i talenti che sono arrivati ieri sera nel corso della nuova puntata di Tú sí que vales. Tuttavia uno dei concorrenti ha fatto spazientire Maria De Filippi, che si è così alzata e ha iniziato a vagare per lo studio.

La reazione di Maria De Filippi

Mancano ormai solamente una manciata di puntate alla finale di Tú sí que vales e tra poche settimane scopriremo chi sarà a vincere questa edizione del fortunato programma di Canale 5. Ieri sera nel mentre è andato in onda un nuovo appuntamento col talent, durante il quale non sono mancate le emozioni e le risate. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato che ha fatto spazientire Maria De Filippi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo in studio.

Ad arrivare a Tú sí que vales è stato Fabio Musumeci, un uomo che si occupa dello studio dell’aura e dei chakra. A quel punto il concorrente ha iniziato a parlare di questa sua passione e si è offerto di leggere l’aura a uno dei giudici. A prestarsi al gioco è stato Gerry Scotti, mentre fin da subito sia Rudy Zerbi che la stessa Maria sono apparsi scettici, al punto da definite Fabio un “cialtrone”. Quando però dopo quasi mezz’ora il concorrente non aveva ancora terminato la performance, i giudici hanno definitivamente perso la pazienza.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, Alessia e Titty nello stesso locale di Lino e Antonio

A quel punto Maria De Filippi, Zerbi e Luciana Littizzetto si sono alzati dalle loro poltrone e hanno iniziato a vagare per lo studio. Ma non solo. Proprio la conduttrice di Uomini e Donne si è avvicinata alle persone del pubblico per offrire loro del cioccolato in attesa che Fabio terminasse la sua esibizione.

Maria che distribuisce i mikado e lancia la frecciatina: "questo è un vero cialtrone"#Tusiquevales pic.twitter.com/VmibbRtAXO — Vento (@Vento_Elios) November 2, 2024

Quando il concorrente ha poi concluso la performance la giuria ha espresso però un giudizio negativo e anche le persone in studio hanno votato “no” all’unisono.