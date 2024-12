A Verissimo Andreas Muller e Veronica Peparini hanno svelato che si sposano. La proposta era arrivata a La Talpa, ma solo oggi abbiamo avuto modo di vedere le immagini in diretta.

Andreas Muller e Veronica Peparini si sposano

Ricordate quando vi avevamo parlato della proposta di matrimonio di Andreas Muller a Veronica Peparini? Ebbene, questo filmato non l’abbiamo mai visto effettivamente in diretta, anche se la notizia era trapelata. Oggi però a Verissimo Silvia Toffanin ha mostrato le immagini in esclusiva.

L’avvenimento si è verificato durante la puntata in cui Veronica Peparini e Andreas Muller sono stati poi eliminati. In un discorso fatto dal ballerino, che ha spiazzato Diletta Leotta e tutti i concorrenti, è arrivato l’annuncio. Come mostrato dalle immagini, Andreas di bianco vestito si è inginocchiato davanti a Veronica e con un anello scintillante le ha chiesto di sposarlo. La risposta è stata inevitabilmente “Sì, lo voglio”.

Un momento molto emozionante che ha commosso tutti i loro compagni, che hanno fatto partire un caloroso applauso.

Tornati in studio Andreas Muller e Veronica Peparini ne hanno parlato con Silvia Toffanin. L’insegnante di danza ha spiegato che non ne sapeva nulla ed di esserne rimasta molto sorpresa: “Tutto mi aspettavo tranne che questo. Poco prima di inginocchiarsi avevo pensato potesse farlo e ho realizzato e sono rimasta così…”.

Anche Andreas Muller ha fatto sapere che nemmeno lui pensava a un momento del genere: “Poi mi sono sentito di fare questa cosa qua. Peraltro non era un nostro traguardo. Il nostro sogno era di diventare genitori. Ma l’ho voluto fare, per tutto quello che ha fatto per me, le avrebbe fatto piacere diventare mia moglie. È anche per chiudere un cerchio”.

La Peparini fa un appunto: “Non abbiamo litigato dopo la proposta”

In seguito Veronica Peparini ha spiegato anche i rumor che parlavano di una presunta lite che ci sarebbe stata nel dietro le quinte tra lei e Andreas Muller. In realtà non è così.

La coreografa a Verissimo ha fatto sapere che in realtà la sua rabbia era data per l’eliminazione, dato che la proposta è arrivata proprio nella puntata in cui loro sono usciti dal gioco. Dunque nel dietro le quinte Veronica Peparini si sarebbe semplicemente sfogata, ma nulla a che vedere con una lite avuta con Andreas. Anzi!

“Sono fake news. Non abbiamo assolutamente litigato. Ero arrabbiata perché nemmeno a dirlo in quella stessa puntata ci hanno eliminati. E dunque ci ero rimasta male per questo. Ma niente a che vedere con quanto hanno scritto”, ha detto la Peparini.

Ora non ci resta che attendere la data, anche se Andreas ha spiegato che sarà in estate con l’arrivo del bel tempo. Ci congratuliamo con Andreas Muller e Veronica Peparini per questa bellissima notizia!