Andrea Sanna | 15 Gennaio 2023

verissimo

Il rapporto tra Andreas Muller e i figli di Veronica Peparini

Nell’intenso e bel pomeriggio offerto da Verissimo, ha preso parte anche una delle coppie più amate: quella formata da Veronica Peparini e Andreas Muller. L’ex insegnante di Amici e il ballerino si sono raccontati ai microfoni di Silvia Toffanin.

Dopo uno spazio interamente dedicato all’ex docente della scuola di Amici, si è parlato anche dell’amore tra la coreografa e il suo fidanzato Andreas Muller. Veronica Peparini ci ha tenuto a sottolineare come i figli Daniele e Olivia si siano affezionati al suo compagno.

Proprio il ballerino si è molto commosso e non ha nascosto le lacrime quando ha parlato del bellissimo rapporto che con gli anni ha instaurato insieme a Daniele e Olivia. Con la voce rotta dall’emozione ha detto: “Voglio tanto bene a entrambi, ma non essere il padre è difficile, nel bene e nel male. Io cerco di esserci. Non voglio forzare niente. Cerco di non intromettermi troppo, però se hanno bisogno di me, ci sono”.

Il momento (QUI IL VIDEO COMPLETO) ha intenerito il pubblico da casa che ha seguito l’intervista. In tanti hanno riconosciuto il grande attaccamento di Andreas Muller verso i figli di Veronica Peparini e ne hanno evidenziato la bellezza delle sue parole.

La coppia ha anche parlato della loro storia nata circa sei anni fa proprio nel talent show. L’insegnante ha spiegato quanto all’inizio entrambi erano molto timorosi, poiché si trattava di una relazione “troppo complicata”. Qualcosa, però, poi è cambiata: “Ma poi quando una cosa deve accadere, accade, possono andare tante cose contro, ma poi va”.

Durante questi sei anni non sono mancate discussioni, come accade a ogni coppia. Ciò che è bello del loro rapporto, però, è che nonostante i litigi sono ancora più uniti che mai: “Significa che c’è un sentimento forte”, hanno detto Andreas Muller e Veronica Peparini all’unisono.