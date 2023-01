NEWS

Andrea Sanna | 15 Gennaio 2023

GF Vip 7

Il web critica le due vippone del GF Vip

Nikita Pelizon è certamente una delle concorrenti del GF Vip che più ha attirato l’attenzione del pubblico del reality show. In queste ultime ore poi un altro fatto è balzato all’occhio degli utenti che seguono h 24 la diretta su Mediaset Extra.

Solo due giorni fa Sarah Altobello si esprimeva negativamente nei confronti della coinquilina, dando manforte a Wilma Goich e al pensiero di quest’ultima. Ma in più occasioni la pugliese ha attaccato Nikita Pelizon nelle varie dinamiche che si sono susseguite all’interno della Casa del GF Vip. Questo ne è un esempio…

Queste tre che stavano sparlando di Nikita, senza rendersi conto che quest'ultima era nel letto lì in stanza con loro.



Wilma che cambia discorso non appena Giaele glielo fa notare.



MI STO PISCIANDO SOTTO 💀#gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/5VBerYhYg2 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 13, 2023

A far storcere il naso ai telespettatori del GF Vip è l’atteggiamento avuto da Sarah Altobello la mattina seguente. Come vediamo dal filmato sotto, infatti, la vippona ha chiesto a Nikita Pelizon di poterle fare i capelli. Come vediamo l’opinionista di Pomeriggio 5 si rivolge alla coinquilina come se nulla fosse successo.

Sara fino a 8h fa le diceva le peggio cose ma poi si fa fare i capelli



Sono disgustata… NIKITA sei troppo buona e sopratutto non sai nulla di quello che dicono #gfvip #nikiters #dakita #delizon #donnalisi #gintonic @GiuliaSalemi93 @SBruganelli pic.twitter.com/OfCEpXD8J7 — Rachia (@cinzia85913307) January 13, 2023

Comportamento che è stato “bocciato” da molti utenti. Ma a quanto pare non sarebbe la sola. Nicole Murgia ha spesso attaccato Nikita Pelizon su più fronti. Dalla questione Luca Onestini (di cui anche Sarah Altobello si è detta d’accordo con lui) per passare al rapporto con Daniele Dal Moro… e non solo! Nonostante il veneto e l’influencer triestina abbiano sempre parlato di bella amicizia e chiarito più volte il loro rapporto, Nicole ha dato contro a Nikita. Motivo? È certa che la ragazza nutra dei sentimenti per lui e non sembra andarle molto giù il legame tra i due.

In questo video, uno dei tanti, vediamo proprio Nicole Murgia dare ragione a Wilma Goich e fare precise insinuazioni. Il filmato è stato poi caricato sui social da chi segue la diretta del GF Vip.

Sebbene Nicole Murgia non si definisca amica di Nikita Pelizon e, come dicevamo, si è spesso espressa contro di lei…. oggi le ha chiesto di poter essere truccata. Il video sottostante pubblicato da un fan del GF Vip ne è la prova. Qui l’attrice per giunta è tornata sulla faccenda legata a Luca Onestini, ma la Pelizon non ha reagito.

La murgia che continua a parlare della questione onestini… poi è nikita che sparla sempre di lui eh!

Per fortuna che nikita ha ingnorato il tutto e ha continuato a truccarla #gfvip #nikiters #iostoconnikita #Darling pic.twitter.com/lLMFIyEp9w — Bastardino con il cellulare 📱 (@valerik8590) January 14, 2023

Una parte di pubblico del GF Vip ha invitato sul web a vivere con più leggerezza le varie dinamiche della Casa, altri però trovano scorretto che i concorrenti parlino male di Nikita Pelizon per poi chiederle favori come se nulla fosse.

C’è da dire che nel reality show situazioni del genere sono molto comuni e in altre annate, ma anche in questa edizione abbiamo spesso visto modi di fare contraddittori da parte di diversi concorrenti.

