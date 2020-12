1 Una fan chiede ad Andreas Muller di mostrare il lato B sui social: il ballerino posta un video che non lascia spazio all’immaginazione

Sono ormai anni che Andreas Muller è nel cuore del pubblico. Come sappiamo il ballerino ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi, vincendo la sedicesima edizione del talent show, e da quel momento la sua carriera è decollata. Nel mentre il giovane artista è anche finito al centro del gossip per via della chiacchierata relazione con Veronica Peparini, che ancora oggi procede a meraviglia. I due sono infatti più innamorati che mai e solo qualche mese fa hanno scritto un libro di coppia, nel quale svelano i segreti della loro storia. In molti attendono con ansia il momento in cui Andreas e Veronica si uniranno in matrimonio, e solo qualche mese fa si ipotizzava che la Peparini fosse incinta! A seguito delle voci però la maestra di ballo è prontamente intervenuta, smentendo le dicerie con un post sui social. Queste le sue parole a riguardo:

“Ma dove sta scritta questa cosa? Negli ultimi giorni ce la stanno chiedendo in tantissimi. Non so perché… Cos’avete visto? Comunque no, non sono incinta. Ma perché lo chiedete? Forse perché Andreas aveva detto di diventare papà per via dell’arrivo della cagnolina Diva? Lo sanno loro e noi non sappiamo di aspettare un figlio“.

Nel mentre in queste ore proprio Andreas Muller è finito al centro dell’attenzione mediatica, per via di un filmato condiviso su Instagram che sta facendo discutere il web. Tutto è iniziato quando il ballerino ha preso parte al gioco “posta una foto di…”, in voga in questi giorni sui social, durante il quale gli utenti chiedono ad Andreas di postare un foto o un video di un determinato momento della loro vita. Quando però una fan ha chiesto a Muller di mostrare il suo lato B, il ballerino inaspettatamente ha condiviso un video in cui si mostra senza veli, e naturalmente il momento non è passato inosservato.

Andreas Müller mostra il lato B su richiesta di una fan pic.twitter.com/tGOTi0eAeV — disagiotv (@disagio_tv) December 28, 2020

Naturalmente il video del lato B di Andreas ha fatto in breve il giro del web, e le aspettative dei fan non sono state deluse!