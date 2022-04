1 Polemica per Angela Nasti

Nelle ultime ore a finire al centro di una lunga polemica sul web è stata Angela Nasti. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti fatto discutere per via di un post pubblicato sui social, che non è piaciuto alla maggior parte degli utenti. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando Angela ha raccontato su Instagram che beve il caffè, seppur odiandolo, per evitare di continuare a mangiare. L’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha anche ammesso di aver iniziato a seguire un’alimentazione più sana, e in merito ha affermato:

“Io che odio il caffè, ma pur di non mangiare lo bevo. Ho mangiato troppo nei giorni scorsi e da ieri ho iniziato un’alimentazione corretta, ho lo stomaco che mi brontola”.

Le parole di Angela Nasti però hanno scatenato sui social una lunga polemica. In molti hanno così accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di lanciare messaggi sbagliati, e non sono mancati commenti molto duri. A quel punto l’influencer è stata costretta a intervenire, e sempre su Instagram è tornata a parlare della questione. Angela ha così cercato di fare chiarezza sulle sue parole, dichiarando:

“Mamma mia che pesantezza. Mica non mangio. Ho mangiato e ora ho fame, quindi bevo caffè per non mangiare altro. Va bene così?”.

La polemica su Angela Nasti è andata così avanti per diverse ore e numerosi utenti si sono letteralmente divisi. Mentre in molti hanno attaccato l’ex tronista, tanti altri, avendo capito il suo discorso, hanno preso le sue difese. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere e continuate a seguirci per tante altre news.

