Non molti giorni fa Angela Nasti ha presentato la sua nuova linea di pigiami, la quale è stata chiamata “Change of Angels“. A spiegare il significato che sta dietro il nome ci ha pensato lei stessa in alcune Stories su Instagram. In molti però l’hanno definita confusionaria e poco chiara. Qui di seguito vi lasciamo le sue parole così che possiate farvi una vostra opinione:

Le persone più curiose si chiederanno perché nasce questo brand. Io fin da piccola ho sempre amato i pigiami. Ogni giorno chiedevo un pigiama diverso. Non è mai cambiata questa cosa. Perché più crescevo e più avevo questa voglia di comprare sempre pigiami. Quindi mi sono decisa e ho detto: “Invece di comprare creo una mia linea”. E io adoro tutto quello che è intimo. Spero vi piaccia anche il nome che ho scelto, Change of Angels, che sarebbe “cambiamento di angeli” perché appunto ogni sera devi cambiare.

Tutto sembrava essere finito lì, al massimo con qualche commento ironico. Nella giornata di oggi, però, il profilo Instagram Very Inutil People ha fatto notare un errore all’interno del sito Internet. A quanto pare Angela Nasti o chi per lei ha scritto male il nome del suo stesso brand nell’indirizzo e-mail. A questo punto è scaturita altra ironia: “Comunque per qualsiasi informazione sul sito trovate l’indirizzo mail scritto sbagliato“.

Un errore, sicuramente, fatte per colpa di una piccola distrazione e che sarà risolto al più presto. Per chi non lo sapesse, inoltre, Angela è la sorella di Chiara Nasti. Quest’ultima è in attesa del figlio di Mattia Zaccagni. E di recente ha svelato se mostrerà il bambino sui social:

Boh… sinceramente è un problema che per ora non mi creo neanche, perché potrei dirti no e poi cambiare idea. Non sono Pro per ora. Ma poi si vedrà. Anche perché mio marito non è proprio social, a differenza mia. Vedremo, lo decideremo insieme.

