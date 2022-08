1 Il brand di Angela Nasti

In queste ore Angela Nasti è apparsa nelle sue Stories di Instagram per annunciare a tutti i follower la creazione di un suo brand. Ha ideato, infatti, una linea di pigiami che si chiama “Change of Angels“. A spiegare il perché del nome e come mai ha avuto questa voglia ci ha pensato lei stessa. Il web, però, l’ha un po’ presa in giro perché alcuni utenti sostengono sia stata un po’ confusionaria e poco chiara. Ecco qui sotto il video e le parole esatte che ha usato:

Le persone più curiose si chiederanno perché nasce questo brand. Io fin da piccola ho sempre amato i pigiami. Ogni giorno chiedevo un pigiama diverso. Non è mai cambiata questa cosa. Perché più crescevo e più avevo questa voglia di comprare sempre pigiami. Quindi mi sono decisa e ho detto: “Invece di comprare creo una mia linea”. E io adoro tutto quello che è intimo. Spero vi piaccia anche il nome che ho scelto, Change of Angels, che sarebbe “cambiamento di angeli” perché appunto ogni sera devi cambiare.

Angela Nasti spiega il significato del suo nuovo brand #angelanasti pic.twitter.com/afJyILo6Ic — disagiotv (@disagio_tv) August 31, 2022

Questa spiegazione di Angela Nasti ha scatenato l’ilarità del web. C’è, infatti, chi ha detto: “Non comprendo, scusate” o chi dopo una risata ha scritto: “Ma oddio, dove siamo?“. Altri si chiedono che cosa voglia dire il suo discorso o ancora domandano ad amici se loro hanno compreso la spiegazione.

L’influencer, tra l’altro, non è nuova alle polemiche. Qualche tempo fa infatti aveva scritto: “Io che odio il caffè, ma pur di non mangiare lo bevo. Ho mangiato troppo nei giorni scorsi e da ieri ho iniziato un’alimentazione corretta, ho lo stomaco che mi brontola“. Il web l’ha accusata di lanciare messaggi sbagliati e lei è intervenuta affermando: “Mamma mia che pesantezza. Mica non mangio. Ho mangiato e ora ho fame, quindi bevo caffè per non mangiare altro. Va bene così?“.

Le notizie proseguono…