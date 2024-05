Angelo Madonia risponde ai gossip e svela che rapporto c’è tra lui e Sonia Bruganelli

Gossip

Andrea Sanna | 9 Maggio 2024

Sonia Bruganelli

La paparazzata tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia ha scatenato il gossip. Se da una parte l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha già espresso il suo punto di vista sui rumor di presunta relazione, il ballerino cosa ne pensa? A svelarlo è stato proprio lui con poche dichiarazioni.

Angelo Madonia risponde al gossip su Sonia Bruganelli

Cosa c’è davvero tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia? È nata una nuova coppia pronta a infiammare l’estate o si tratta semplicemente di un’amicizia e legame lavorativo?

Sonia Bruganelli a Casa Chi ha già fatto chiarezza e ha spiegato che il suo arrivo in Spagna in compagnia del suo amico Alessandro Boero e di Angelo Madonia era dovuto solo a livello imprenditoriale. Pare infatti che si sia mossa nel mondo spagnolo per il futuro, ma non ha potuto anticipare alcunché.

E Angelo Madonia di tutto questo che cosa ne pensa? Per quanto entrambi stiano mantenendo le bocce cucite, il ballerino di Ballando con le Stelle tra le pagine di Chi ha voluto dire la sua e stemperare in qualche modo i pettegolezzi in fermento: “La Bruganelli? La conosco da poco, ma è una persona simpatica e intelligente”. Quindi se così fosse ci sarebbe solo una bella amicizia e chissà, magari, un rapporto lavorativo in futuro.

Intanto il gossip scalpita. Lo scorso marzo a parlarne per primo è stato Dagospia e ora ad avvalorare il tutto ci ha pensato Chi. Le paparazzate prima in Spagna e poi in Italia hanno dato di che pensare agli amanti di gossip. C’è chi ci ha visto della complicità tra i due nei giorni trascorsi a Palma di Maiorca e a Roma, ma per ora chi vorrebbe vedere insieme Angelo Madonia e Sonia Bruganelli come coppia, dovrà rinunciarvi! Sono solo buoni amici e niente di più. Da queste dichiarazioni sembra essere piuttosto chiaro quale sia il loro rapporto oggi.