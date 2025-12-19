L’attrice si racconta senza filtri sulla copertina di Time Francia: le cicatrici diventano un messaggio di prevenzione e forza per tutte le donne

Non è una provocazione, né una posa studiata. È una dichiarazione silenziosa ma potente. A dodici anni dalla mastectomia preventiva, Angelina Jolie sceglie di mostrarsi così com’è, con le cicatrici ben visibili, trasformandole in un messaggio di consapevolezza e libertà.

La copertina che parla senza bisogno di parole

Sulla copertina di Time Francia, l’attrice cinquantenne indossa un ampio maglione nero. Un gesto semplice – la mano posata sul seno – basta a svelare i segni dell’intervento. Nessuna ostentazione, nessuna retorica: solo il corpo reale di una donna che non ha mai nascosto le proprie scelte.

La decisione del 2013: quando la prevenzione diventa scelta di vita

Nel 2013 Angelina Jolie scoprì di essere portatrice della mutazione genetica BRCA1, una condizione ereditaria che aumenta drasticamente il rischio di tumore al seno e alle ovaie. Di fronte a quella diagnosi, prese una decisione radicale: la doppia mastectomia preventiva. Due anni dopo, completò il percorso sottoponendosi anche all’asportazione delle ovaie e delle tube di Falloppio. Una scelta difficile, ma lucida, fatta per proteggere la propria vita e quella dei suoi figli.

“Queste cicatrici raccontano chi sono”

Oggi quelle cicatrici non sono più un segno da nascondere, ma una storia da condividere. Angelina Jolie lo dice con chiarezza: mostrare il proprio corpo serve a incoraggiare scelte informate e a rompere il silenzio che spesso circonda la prevenzione oncologica. Parla di sorellanza, di donne che affrontano lo stesso percorso, di forza che nasce dalla condivisione. E ammette che vedere altre donne raccontarsi è sempre motivo di emozione.

Angelina Jolie foto principale PH Marco Provvisionato IPA