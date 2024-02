Angelina Mango è già tra i favoriti per l’Eurovision! Le quotazioni degli scommettitori

NEWS

Debora Parigi | 13 Febbraio 2024

Angelina Mango

A rappresentare l’Italia all’Eurovision ci sarà Angelina Mango che per gli smettittori è tra i favoriti per la vittoria del contest

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango ha anche accettato di rappresentare l’Italia all’Eurovision Sonng Contest che si terrà in Svezia. La sua partecipazione ha fatto finire l’Italia tra i favoriti per la vittoria. Ed è stata resa nota la classifica completa stilata dai bookmaker.

L’italia di Angelina Mango tra i favoriti per la vittoria dell’Eurovision

Si terrà a maggio dal 7 all’11 l’Eurovision Song Contest. La finale sarà proprio l’11 maggio e vedrà in gara anche l’Italia che sarà rappresentata da Angelina Mango grazie alla vittoria del Festival di Sanremo.

E così i bookmaker hanno iniziato a fare le prime ipotesi di vittoria secondo il parere degli esperti di musica delle varie nazioni. Ecco che quindi la nostra Angelina Mango con la sua “La noia” è tra i grandi favoriti per la vittoria. La cantante ex Amici è molto apprezzata non solo dal pubblico europeo, ma anche dagli esperti musicali. Così come il Regno Unito, tornato in alto tra le preferenze con Olly Alexander e la sua “Dizzy”.

Meglio di loro c’è solo l’Ucraina data proprio al primo posto della classifica. Poche probabilità invece per la Spagna che sarà rappresentata da Nebulossa con il brano “Zorra”. Il pezzo è apprezzatissimo sui social, ma a quanto pare ha poco potenziale secondo gli esperti. All’ultimo posto per la vittoria c’è invece l’Albania rappresentata dalla cantante Besa Kokëdhima.

Ecco quindi qui di seguito la classifica completa stilata dai bookmaker con le percentuali di possibilità di vittoria:

Ucraina Alyona & J. Heil – “Teresa & Maria” 19% Italia Angelina Mango – “La noia” 7% Regno Unito Olly Alexander – “Dizzy” 7% Islanda 6% Israele Eden Golan 5% Svezia 5% Croazia 4% Finlandia Windows95man – “No Rules” 3% Irlanda Bambie Thug – “Doomsday Blue” 3% Georgia Nutsa Buzaladze 3% Svizzera 3% Germania 3% Norvegia Gåte – “Ulveham” 3% Francia Slimane – “Mon amour” 2% Lituania 2% Australia 2% Grecia Marina Satti 2% Polonia 2% Armenia 2% Spagna Nebulossa – “Zorra” 2% Estonia 2% Azerbaijan 1% Belgio Mustii 1% Paesi Bassi Joost Klein 1% Austria Kaleen – “We Will Rave”​ 1% Serbia 1% Lituania Dons – “Hollow” 1% Cipro Silia Kapsis – “Liar” 1% Danimarca 1% Portogallo 1% Moldavia 1% Slovenia Raiven – “Veronika” 1% Lussemburgo Tali – “Fighter” 1% San Marino 1% Repubblica Ceca Aiko – “Pedestal” <1% Malta Sarah Bonnici – “Loop” <1% Albania Besa – “Zemrën n’dorë” <1%

Come notiamo, alcune nazioni devono ancora rivelare il nome del proprio cantante e altri il titolo della canzone che sarà in gara. Quindi queste percentuali potrebbero cambiare.