Vincenzo Chianese | 27 Maggio 2023

Lele Esposito, ex allievo di Amici ed ex fidanzato di Elodie, è finito nel nuovo album di Marco Mengoni: le sue parole

Grande traguardo per Lele Esposito

Sono passati alcuni anni da quando Lele Esposito ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Come in molti ricorderanno il cantante, all’interno del talent show, fece la conoscenza di Elodie, con la quale poco a poco nacque l’amore. I due allievi iniziarono così una chiacchierata relazione, che fece battere il cuore a migliaia di telespettatori. Anche dopo la fine del programma la coppia si frequentò per diversi mesi, fino a quando non venne annunciata la rottura definitiva. Da quel momento Lele ed Elodie presero strade diverse, pur rimanendo in ottimi rapporti. In questi mesi nel mentre proprio per il giovane cantautore è arrivata una grande opportunità.

Lele Esposito infatti è finito nell’ultimo album di Marco Mengoni. Ma andiamo a scoprire di più. Come sappiamo solo nelle ultime ore è uscito Prisma, il capitolo finale della trilogia di Materia, dopo Terra e Pelle. All’interno del progetto ci sono ben tre canzoni scritte proprio da Lele, una per ogni disco. Sui social così Esposito ha rotto il silenzio e ha commentato questo importante traguardo. Queste le dichiarazioni dell’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, che non sono passate inosservate:

“MATERIA. Ho scritto 3 canzoni, una per ogni parte delle trilogia. Per me, più di un onore. La prima volta in tv avevo 11 anni, cantavo in un coro di poco più che bambini vestiti da Babbo Natale. L’ospite della puntata era Marco. Se è vera quella roba dei cerchi che si aprono e si chiudono, questa un po’ assomiglia a una chiusura. Abbracci”.

Grande gioia dunque per Lele Esposito, che dopo la fine dell’esperienza ad Amici ha conquistato anche Marco Mengoni. All’interno di Prisma nel mentre, come se non bastasse, c’è anche un duetto con la stessa Elodie, intitolato Pazza Musica, che promette già di diventare una delle hit estive più amate.