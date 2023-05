NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Maggio 2023

Boom di ascolti per Angelina Mango dopo Amici

Sono passati pochi giorni dalla finale di Amici 22, tuttavia i protagonisti del talent show sono ancora al centro dell’attenzione. In particolare una delle allieve più amate del momento è senza dubbio Angelina Mango, che solo da poche ore ha rilasciato il suo nuovo EP, Voglia di Vivere, che sta già scalando le classifiche. Il disco infatti sta conquistando il pubblico e proprio in questi giorni la cantante è partita anche per il suo primo tour instore, che la porterà in giro per l’Italia intera per incontrare i fan che in questi mesi l’hanno sempre supportata e sostenuta.

In queste ore intanto come se non bastasse la Mango ha infranto un nuovo record. La canzone Voglia di Vivere di Angelina ha infatti superato i 5 milioni di stream su Spotify, confermandosi come uno dei brani più ascoltati del momento. Grande gioia dunque per l’artista, che senza dubbio anche nei prossimi mesi saprà come stupirci.

Nel mentre pochi giorni fa Angelina Mango è stata ospite a Verissimo e proprio nel corso dell’intervista ha raccontato come è nata Voglia di Vivere. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“‘Voglia di vivere’ è stata la prima canzone allegra che ho scritto. Non so perché in realtà. Da quel momento è come se si fosse aperto un capitolo, in cui tutto quello che mi va di fare è fotografare quello che sto provando al momento. Il messaggio che voglio dare con questo disco, che è proprio la sintesi di questo messaggio, è che è facile vedere nella vita le cose negative che succedono. Le cose negative sono ingombranti e sono egocentriche, quindi si fanno notare. Però le cose positive ci sono e la vita ce ne regala un sacco. Il problema è che molto spesso io per prima mi sono concentrata su quelle sbagliate. Basta vederle. E se le vedi ti viene soltanto voglia di fare le cose, voglia di vivere. E quindi questo voglio che arrivi con la musica che sto facendo ora”.