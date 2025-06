Sul web è spuntato un video in cui Lorenzo Jovanotti ferma il suo concerto per salutare la cara amica Angelina Mango. Ecco il tenero discorso che ha sciolto i cuori di tutto il web.

La dedica di Jovanotti ad Angelina Mango

La carriera di Angelina Mango è cominciata ufficialmente ad Amici per poi passare alla vittoria del Festival di Sanremo e alla conseguente performance all’Eurovision Song Contest. Sembrava che nulla potesse fermarla ma a un certo punto ha preferito prendersi una pausa dalla musica per vivere una vita un po’ più tranquilla.

Proprio per tale ragione è tornata a studiare all’Università e oggi non ha ancora pubblicato un nuovo singolo. I suoi fan l’aspettano con trepidazione ma Angelina si sta godendo la vita e non molte sere fa è stata presente al concerto di Jovanotti. Il cantante lo sapeva e, come vediamo dal video qui sotto, ha interrotto lo spettacolo per farle una dolce dedica:

“C’è un’amica che voglio salutare perché è una mia collega. Di lei ho una grandissima stima e adesso è un po’ di tempo che si è fermata per ripartire molto più forte anche se è già fortissima.

Lei è qua insieme a voi, da qualche parte! Ciao Angelina Mango. Sei fantastica, sei una grande artista! Ti aspettiamo, torna quando vuoi. Quando tornerai sarà bellissimo.”

Jovanotti, dopo questo bellissimo discorso, ha poi cantato una delle sue canzoni che in pochi conoscono: “A proposito di amici, adesso vi canto una canzone che non è molto famosa ma piace. Voglio dire che ti voglio bene, ti voglio un bene dell’anima”. Al momento non conosciamo la reazione di Angelina Mango ma siamo sicuri che queste parole le abbiano fatto molto piacere.