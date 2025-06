In una recente intervista, Luca Argentero ha commentato il discorso di Michele Morrone a Belve. Ha espresso la sua opinione in merito alle critiche che il protagonista di ‘365 giorni‘ ha lanciato ad alcuni suoi colleghi.

Una settimana fa Michele Morrone è stato ospite a Belve e ha rilasciato una lunga intervista a Francesca Fagnani. Una parte in particolare ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti sul web e anche ad alcuni sui colleghi attori. Il volto di ‘365 giorni‘, infatti, ha lanciato una critica agli attori italiani in trasmissione e in un post sul suo profilo Instagram.

In queste ore, intervistato da SuperGuidaTV, è stato anche Luca Argentero. Dopo aver sorriso ha affermato che, secondo lui, potrebbe trattarsi di un “eccesso di ego“, spiegando che forse la risposta deriva anche dal format che è costruito in modo da far uscire ‘la belva’ che è dentro gli ospiti:

“Il successo non è fare un film di successo. Penso che Michele abbia delle grandissime opportunità e che davanti a sé una carriera brillantissima internazionale. […] Sparare a zero sui suoi colleghi italiani mi è sembrata un po’ una sboronata da Belve. Quel programma forse ti porta a fare quel tipo di considerazioni… Un po’ fortina forse”.

Luca Argentero ha poi ricordato di aver lavorato con Michele Morrone nella fiction ‘Sirene‘: “In commedia era stato molto bravo. Però da lì, pensarlo più bravo del 99% degli attori italiani non sono d’accordo“. Ha trovato bizzarra quella autovalutazione perché, afferma sempre l’attore, questi commenti sono da lasciare al pubblico oppure ai critici.

“Quando l’ho incontrato ho pensato fosse una persona che voleva arrivare e cercava un modo per farcela. Essendoci arrivato, facendo questo grande botto… Forse questa enorme botta gli ha dato alla testa e ha fatto delle dichiarazioni che sono un po’ strane“, ha concluso Argentero.