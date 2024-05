NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Maggio 2024

Angelina Mango

Sta per arrivare il nuovo album di Angelina Mango, pokè melodrama, che al suo interno conterrà anche un duetto con Marco Mengoni.

Angelina Mango duetta con Marco Mengoni

Finalmente ci siamo! Tra pochissimi giorni uscirà finalmente pokè melodrama, il nuovo attesissimo album di Angelina Mango. La pubblicazione del disco è prevista per il prossimo 31 maggio e ormai è partito ufficialmente il conto alla rovescia. 14 le canzoni che saranno contenute nel progetto discografico della giovane artista e tra esse ci saranno ovviamente anche La Noia, canzone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, e la hit Melodrama, che in questi giorni sta facendo scatenare e ballare tutti quanti. Ma non è finita qui.

Poco fa infatti, con un post pubblicato sui suoi social, Angelina ha fornito ulteriori dettagli sul suo nuovo album e ha così confermato il duetto con Marco Mengoni, intitolato Uguale a me. Già da qualche settimana si mormorava che i due artisti avessero collaborato insieme e adesso arriva finalmente l’ufficialità. Cresce l’attesa dunque per il disco dell’ex allieva di Amici, che ci riserverà non poche sorprese.

Il duetto con Marco Mengoni infatti non è l’unico feat di pokè melodrama. Nel suo nuovo album Angelina Mango canterà anche con Bresh in Diamoci una tregua, con Dani Faiv in Invece sì e con VillaBanks in Another world. Insomma pare dunque che la giovane artista abbia alzato ancora di più l’asticella e di certo le aspettative non verranno deluse.

Non resta quindi che attendere il 31 maggio per l’uscita di pokè melodrama, che sarà senza dubbio uno dei progetti più acclamati dell’anno. Nel mentre nei mesi a venire Angelina partirà anche per il suo tour di club, che la porterà non solo in giro per l’Italia intera, ma anche in Europa. Alla Mango dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.