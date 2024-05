Endless Love anticipazioni 28 maggio: Nihan viene rapita da due uomini misteriosi

NEWS

Endless Love

Scopriamo insieme le anticipazioni di Endless Love per la puntata di martedì 28 maggio.

Anticipazioni Endless Love 28 maggio

Non finiscono le emozioni nella serie turca di Endless Love. Dopo l’episodio di lunedì, cosa dobbiamo aspettarci per la puntata del 28 maggio? Ecco le anticipazioni qui a seguire:

Nihan vede Kemal a casa di Leyla, che prepara i pacchi per poter effettuare il trasloco, dopo aver perso la casa. La ragazza e l’imprenditore iniziano a litigare e vengono interrotti dalla chiamata di Asu. A quel punto Nihan, in preda alla gelosia, va via molto arrabbiata.

La trama di Endless Love prosegue con la richiesta di Asu a Kemal di andare a casa sua. Lì Soydere trova Hakki, che le domanda un ultimo desiderio. L’uomo prima di morire vorrebbe che Kemal e sua nipote Asu possano essere felici insieme e sposarsi. Kemal però non vuole dare illusioni ad Asu, anche perché è innamorato di Nihan.

Infine un ennesimo colpo di scena che ci lascerà in sospeso fino al prossimo episodio: Nihan viene rapita da due uomini misteriosi mentre è intenta a lasciare un messaggio nella segreteria di Kemal. Cosa succederà?

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Dove e quando va in onda Endless Love? Ecco la tabella con tutti gli orari:

Dal lunedì al venerdì in onda dalle 14:10.

al in onda dalle Il venerdì doppio appuntamento anche in seconda serata, dalle 23:30 circa.

doppio appuntamento anche in seconda serata, dalle circa. Infine il sabato e la domenica dalle 14:45.

Se vi state chiedendo quanti episodi ha Endless Love e quante stagioni ha Kara Sevda, la risposta è che vanta ben due stagioni, di 35 e 39 puntate. In Italia con episodi più brevi vedremo più puntate.

Dov’è ambientata? La trama della serie TV si sviluppa in Turchia.

Dove vederlo in TV e streaming

Infine concludiamo con una domanda molto frequente: dove è possibile vedere tutta la serie Endless Love?

Per poterlo fare basta sintonizzarvi su Canale 5 nei giorni e orari indicati in precedenza. In alternativa potete utilizzare anche lo streaming (in italiano logicamente) di Mediaset Infinity, da sito o da app.

Qui sono presenti tutti gli episodi di Endless Love così come la trama e possibilità di sapere come finisce la serie turca. A domani con le nuove anticipazioni!