Vincenzo Chianese | 14 Febbraio 2024

Venerdì, in occasione della serata cover e duetti a Sanremo 2024, Angelina Mango si è esibita con una toccante esibizione de La Rondine, celebre brano di suo padre. Quello che non tutti sanno però è che la cantante ha curato anche l’arrangiamento del brano.

Il retroscena sulla cover eseguita da Angelina Mango

Nel corso della partecipazione al Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango ci ha regalato un’emozione dietro l’altra. In particolare però la cantante ha commosso tutto il pubblico e il web venerdì sera, quando durante la quarta serata della kermesse musicale, ha eseguito una cover de La Rondine, celebre brano di suo padre. In merito a questa scelta, Angelina a FanPage ha rivelato:

“Ero in studio e riflettevo sulla cover. Volevo portare qualcosa di bello e cercavo tra le canzoni del cantautorato italiano in generale, non per forza di mio padre. Stavo provando un sacco di cose e stando in studio, a un certo punto, mi è venuto in mente il fatto che io non so se tornerò mai a Sanremo nella mia vita e questa è l’occasione che ho per il momento e voglio sfruttarla al meglio. Io voglio sfruttare questa occasione per fare un omaggio a mio padre, questo ho pensato in quel momento”.

Come sappiamo però, nonostante la performance di Angelina Mango sia forse stata la migliore della serata, la cantante si è classificata al secondo posto, con sommo dispiacere del pubblico. Non tutti sanno però che la giovane artista, oltre a cantare La Rondine, ha curato anche l’arrangiamento della cover insieme a suo fratello, trasformandola in una vera ballad che ha emozionato i telespettatori.

Quello che non viene detto abbastanza su questa cover è che l’arrangiamento è stato fatto da lei stessa e dal fratello, talento completo punto pic.twitter.com/bJgZaubLOV — giulia (@vogliouncircle) February 13, 2024

Ancora oggi intanto, a distanza di qualche giorno dalla performance al Festival di Sanremo 2024, sul web si parla della bellissima esibizione di Angelina, che senza dubbio ha toccato i cuori di noi tutti.