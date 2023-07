NEWS

Nicolò Figini | 6 Luglio 2023

La dedica ad Angelina Mango

Il 4 luglio 2023 Angelina Mango è stata ospite del concerto di Tiziano Ferro. Per l’ex allieva di Amici deve essere stata un’esperienza meravigliosa quella di poter cantare il suo brano “Ci pensiamo domani” con l’artista celebre in tutto il mondo. Insieme a lei, inoltre, ha anche cantato il brano “Indietro“.

Proprio per tale motivo, a distanza di un paio di giorni, Tiziano ha voluto dedicare un tenero messaggio alla giovane performer. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha parlato della sua voce come un dono che le è stato regalato dai genitori. Inoltre ha anche fatto riferimento alla sua purezza e gentilezza. Qui di seguito il discorso completo:

“Angelina Mango, dolce e pura ragazza. Come si fa a non accorgersi della tua bellezza interiore, oltre che del tuo naturale talento? Sicuramente mamma e papà ti hanno concesso un dono. Ma tu lo stai gestendo con gratitudine, amore e grande tenacia. Continua così. Zio Tiziano c’è stato, c’è e ci sarà quando vuoi. Grazie per aver cantato con me”.

In risposta a queste parole Angelina Mango ha scritto nei commenti: “Mi sembra tutto un sogno“. Un’esperienza che difficilmente la cantante dimenticherà. E gran parte di questo successo lo deve anche ad Amici di Maria De Filippi.

Nei giorni appena trascorsi Angelina ha parlato del suo rapporto con la conduttrice. Ha rivelato che Maria è capace di leggere le persone e la sua fiducia l’ha motivata:

“All’inizio non credeva nella mia riuscita, i presupposti avevano abbassato le aspettative. Ma è bastato poco per trovarsi in sintonia, ti legge dentro. La sua fiducia e la sua attenzione hanno dato valore a quello che stavo facendo. Ho capito che potevo farcela”.

