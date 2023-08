NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Agosto 2023

Ennesimo traguardo per Angelina Mango

Inarrestabile il successo di Angelina Mango. Da quando la cantante ha lasciato la scuola di Amici di Maria De Filippi infatti ha raggiunto un traguardo dietro l’altro, diventando in breve una delle artiste più amate e ascoltate del momento. Dopo la pubblicazione del suo disco Voglia di Vivere, che di recente è stato certificato Oro, Angelina ha iniziato a esibirsi in diverse kermesse musicali e solo il prossimo ottobre partirà il suo primissimo tour, che sta registrando un sold out dietro l’altro. Ma non solo. La canzone Ci Pensiamo Domani infatti si è confermata essere un vero tormentone estivo, e ha scalato le classifiche musicali. Poco fa come se non bastasse è arrivata l’ennesima soddisfazione per la Mango.

Ci Pensiamo Domani di Angelina infatti ha raggiunto il Doppio Platino, e ancora una volta la cantante ha festeggiato sui social. Con un video pubblicato su Instagram infatti l’ex allieva di Amici 22 si è esibita con una versione acustica del brano, venendo accompagnata soltanto da una chitarra.

Qualche settimana fa intanto Angelina Mango, intervistata da Lorella Cuccarini a Dimmi Di Te, ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi, e in merito ha affermato:

“Mi ha insegnato moltissime cose di me che facevo fatica a individuare. Invece lei è una persona che ti guarda e ti ha individuato totalmente, ti scannerizza proprio. È difficile nasconderle delle emozioni perché lei le capisce subito ed è sempre gentile. Questa cosa a me fa impazzire. La gentilezza di Maria è assurda ed è una cosa che mi ha sempre colpito. Sono terribilmente grata a lei. Sono sicura che tra noi ci sia un buon rapporto. Credo che la stima sia anche un po’ reciproca. Lo percepisco da parte sua che vede qualcosa in me anche umanamente, poi artisticamente è secondario”.