Vincenzo Chianese | 28 Agosto 2023

Il Collegio 8

Una parente di Giulia De Lellis a Il Collegio 8?

Mancano ormai poche settimane alla partenza de Il Collegio 8. La nuova edizione del docu reality in onda su Rai 2 debutterà infatti il prossimo 24 settembre, e tutto inizia a essere pronto per la prima puntata. Le registrazioni come è noto si sono svolte nel corso dell’estate e ormai da qualche giorno sono giunte al termine. Di recente nel mentre sono state anche rivelate le prime news sul programma, che per la prima volta andrà in onda di domenica. I concorrenti, sui quali c’è ancora molti mistero, stavolta verranno catapultati nel 2001, e di certo ne vedremo di belle. Voce narrante della trasmissione sarà invece Stefano De Martino, che prenderà il posto di Giancarlo Magalli.

In queste ore intanto su RaiPlay sono state pubblicate delle clip con alcuni dei provinati della prossima edizione del docu reality. Tra essi ci sono anche due nomi che il grande pubblico conosce molto bene: Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro, e Aurora Costantini, figlia di Matilde Brandi. Precisiamo tuttavia che non è detto che le due aspiranti collegiali siano entrate a far parte del cast, ma di certo a breve ne sapremo di più.

Ad attirare l’attenzione del web nel mentre è stata anche un’altra ragazza, a sua volta provinata per Il Collegio 8. Il suo nome? Ilaria De Lellis. A quel punto in molti hanno collegato il cognome della giovane aspirante concorrente a Giulia De Lellis, e i più si sono chiesti se tra le due ci sia una qualche parentela. A oggi tuttavia non sappiamo se tra Ilaria e Giulia ci sia un legame di sangue. Non è escluso però che nelle prossime ore emergano ulteriori dettagli in merito.

Nel mentre i fan del programma attendono con ansia la partenza della nuova edizione, e di certo non mancheranno le emozioni.