In queste ore Angelina Mango è stata ospite del Pride Village di Padova e con la sua esibizione ha infiammato il palco, lasciando tutti senza parole.

Angelina Mango infiamma il Pride Village

Sono stati mesi intensi gli ultimi per Angelina Mango. Dopo un 2023 ricco di soddisfazioni, lo scorso febbraio la giovane artista ha partecipato al Festival di Sanremo conquistando tutti con La Noia, vincendo così la kermesse musicale. Da quel momento l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi non si è più fermata e ha raggiunto un traguardo dietro l’altro. Angelina ha infatti rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024 e ha poi rilasciato il suo nuovo album pokè melodrama, che ha scalato le classifiche.

Allo stesso tempo la Mango ha iniziato a esibirsi sui palchi più importanti d’Europa e solo a breve inizierà il suo tour di club, che in Italia ha registrato il tutto esaurito da settimane. Momento d’oro dunque per la cantante, che di certo si sta godendo a pieno questi mesi. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Angelina Mango è stata infatti ospite del Pride Village di Padova e sul palco ha presentato i suoi ultimi successi. La sua performance ha ovviamente infiammato la serata e naturalmente i video hanno in beve fatto il giro del web. Ma non è finita qui.

Sul palco del Padova Village Angelina ha anche ammesso che un giorno potrebbe innamorarsi di una donna e in merito ha affermato: “Potrei innamorarmi di una donna, assolutamente sì. Penso che al mondo ci si possa innamorare di tutti. Non mi fermo a guardare il genere di una persona quando mi innamoro”. La Mango nel frattempo si sta preparando ad affrontare il lungo tour che la attende nelle prossime settimane e di certo non mancheranno tantissime sorprese per tutti i fan.