Qualche settimana fa Rita De Crescenzo ha fatto un appello per poter partecipare a Temptation Island insieme a suo marito. A sorpresa così nelle ultime ore Raffaella Mennoia, storica autrice del reality show, ha replicato alla tiktoker.

Raffaella Mennoia replica a Rita De Crescenzo

Sono ormai anni che Rita De Crescenzo è una delle tiktoker più note al grande pubblico. L’influencer partenopea con la sua spontaneità e i suoi modi di fare riesce sempre a strappare un sorriso agli utenti e di certo alcuni dei suoi video sono diventati iconici. Lo scorso anno, come qualcuno di certo ricorderà, Rita ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini per partecipare al Grande Fratello e in molti hanno iniziato a sperare in una sua partecipazione al reality show. Ma non è finita qui. Poche settimane fa infatti la De Crescenzo ha ammesso sui social che le piacerebbe prendere parte anche a Temptation Island insieme a suo marito e ha così lanciato un nuovo appello, affermando:

“Io e mio marito sogniamo di partecipare a Temptation Island. C’è qualcuno che può aiutarmi? Dopo 30 anni vogliamo vedere le cose come vanno. Immaginate mio marito con tutte quelle donne. Voglio vedere cosa farebbe. Noi siamo pronti a partecipare. Fatemi entrare”.

L’appello di Rita De Crescenzo ha così fatto il giro del web e adesso a distanza di settimane dalla pubblicazione del video è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Raffaella Mennoia, storica autrice di Temptation Island e braccio destro di Maria De Filippi, ha replicato alla tiktoker partenopea, condividendo il filmato e aggiungendo: “Se la signora non fosse sposata potrebbe fare la richiesta a Witty”.

Come è ben noto infatti le coppie sposate o con figli non possono partecipare a Temptation Island. Di conseguenza dunque non ci sono possibilità di vedere Rita e suo marito all’interno del reality show, nonostante in molti sperassero di ritrovarla tra i concorrenti.