Nonostante siano trascorsi quasi 5 mesi dalla fine del Festival di Sanremo 2024, sul web prosegue la faida tra i fan di Angelina Mango e tra quelli di Geolier.

È ancora guerra tra i fan di Angelina Mango e Geolier

Due grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2024 sono stati senza dubbio Angelina Mango e Geolier. Sappiamo bene però che in questi mesi i due artisti sono finiti al centro di una lunga faida tra fan, indipendentemente dalla loro volontà. Ma andiamo con ordine e rivediamo quello che è accaduto. Tutto è iniziato quando durante la quarta serata della kermesse musicale, quella delle cover, il rapper partenopeo ha trionfato classificandosi al primo posto. A quel punto numerosi leoni da tastiera hanno iniziato ad accusare il cantante di aver “strappato” la vittoria ad Angelina, che ha incantato tutti con la sua performance de La Rondine.

Quando poi la sera della finale a vincere il Festival è stata la Mango, nonostante Geolier avesse sbaragliato gli avversari al televoto, è iniziata la vera faida. Sui social infatti è scoppiata una vera e propria guerra, a colpi di offese, critiche e commenti beceri. A intervenire, per cercare di sedare la situazione, è stato anche il rapper, che ha invitato i più a smetterla con questa lotta. Ma non solo. Geolier ha anche sottolineato come tra lui e Angelina ci fosse non solo una grande stima, ma anche un grande affetto. Il rapper ha in più ammesso di aver votato per la sua collega durante la serata cover, ritenendola la vera vincitrice della gara.

Anche Angelina Mango ha rivelato come non ci fosse alcun tipo di competizione e rivalità con Geolier, cercando a sua volta di calmare gli animi. Nel mentre i due artisti hanno continuato a concentrarsi sulle rispettive carriere e per entrambi sono arrivati numerosi riconoscimenti e successi professionali.

L’ex allieva di Amici 23 ha scalato le classifiche con i suoi brani, partecipando anche all’Eurovision e rilasciando il suo nuovo album di inediti. Il rapper partenopeo, che pochi giorni fa ha pubblicato il suo ultimo disco, ha invece appena dato il via al suo nuovo tour, registrando ben tre sold out allo Stadio Maradona di Napoli.

Nonostante i rispettivi successi e nonostante siano trascorsi 5 mesi dal Festival, pare che la faida tra i fan non sia ancora giunta al termine.

Prosegue la faida tra fan

In queste settimane sia Angelina Mango che Geolier, presi da mille impegni, stanno dando il massimo per non deludere il proprio pubblico. Ciò nonostante pare che sui social la faida tra i fan non sia ancora giunta al termine. In rete infatti numerosi leoni da tastiera stanno continuando a scontrarsi senza sosta tra loro, alimentando una rivalità tra i due artisti, che tuttavia non ha senso di esistere.

Angelina Mango questo lo sa fare? pic.twitter.com/SG198YWuYP — _adagio_ (@___adagio____) June 22, 2024

Come specificato infatti, tra Angelina e Geolier c’è una grande stima reciproca e loro stessi hanno invitato i fan a smetterla con questa inutile guerra. Tuttavia a oggi pare che alcuni follower siano ancora attivamente impegnati a screditare i due cantanti, con frecciatine, battutine e commenti al veleno.

questo il gioielliere lo sa fare?👋 pic.twitter.com/hs49slmtDH — Benny 🪐🍷 (@bennusa__) June 22, 2024

Angelina Mango e Geolier dal loro canto continuano a concentrarsi sulle rispettive carriere, non dando adito a questa insensata faida che ormai da mesi prosegue sui social.

Non resta che fare un grande in bocca al lupo ai due artisti, che senza dubbio sono tra i più amati e seguiti del momento.