Messaggi d’odio contro Angelina Mango, Geolier interviene: “La musica è unione non divisione” (VIDEO)

Sanremo

Debora Parigi | 12 Febbraio 2024

Sanremo 2024

L’ultimo Festival di Sanremo ha acceso il dibattito riguardo la vittoria di Angelina Mango. In particolare è scoppiata la polemica tra i sostenitori di Geolier che era il vincitore assoluto nel televoto. Purtroppo qualcuno è andato oltre la polemica e sono comparsi insulti e odio nei confronti della giovane cantante da parte di alcuni utenti. Così è intervenuto il rapper arrivato secondo al Festival.

Le parole di Geolier in difesa di Angelina Mango

Non si è placata la polemica sui social per la vittoria di Angelina Mango e che ha visto Geolier (preferito al televoto) finire al secondo posto per via dei voti di stampa e radio. Il tutto era già iniziato dopo la serata delle cover quando la già annunciata vincitrice Angelina con il brano “La rondine” è arrivata seconda proprio perché la percentuale del televoto è stata immensa a favore di Geolier. Quell’interpretazione che ha fatto piangere tutti si meritava il premio della serata e quindi ha fatto partire un’accesa lite sui social.

Tra coloro che hanno portato avanti le proprie idee in maniera civile, c’è anche chi ha fatto volare parole grosse. E così sono partite le offese al popolo di Napoli. E adesso con la vittoria del Festival da parte di Angelina è successa la stessa cosa a parti invertite. Se qualcuno è andato ad accusare la stampa di “complotto” per far perdere Geolier, altri sono andati direttamente ad offendere la stessa Angelina Mango. Prima fra tutte è apparsa la parola “raccomandata”. Ma poi si sono letti anche termini ancora più forti e davvero davvero offensivi nei confronti della giovane artista.

A questo punto è intervenuto Geolier che con un video sui social ha voluto riportare all’ordine la situazione. E ha voluto invitare i suoi fan a smettere di seminare odio e offese. Ha parlato prima di un video che è stato modificato in cui lui salta e in sottofondo c’è il coro “Chi non salta Mango è”. Il cantante ha specificato che quel video non è vero perché il coro era un altro e riguardava il calcio. Successivamente ha parlato proprio delle offese che sono state scritte nei confronti della sua collega.

le parole di geolier per tutti quelli che stanno spargendo odio nei confronti di angelina❤️ pic.twitter.com/NrMdfgGxb4 — soso (@gateamiciani) February 12, 2024

“Togliete tutto questo odio, perché non esiste”, ha detto. “Tra noi artisti c’è un po’ di competizione, ma sana e che è già finita. Togliete questo odio perché la musica non è odio. La musica è unione, non è divisione. Pensate solo che due ragazzini hanno scritto una pagina di storia della musica italiana. Non c’è odio. Basta commentare sotto i post a me e agli altri. Non serve. Noi artisti stiamo bene, ci vogliamo bene, non proviamo odio. E poi il vincitore merita sempre perché ha vinto. In questo caso la vincitrice”.