Andrea Sanna | 7 Ottobre 2023

Amici 22 Angelina Mango

In queste ore è esploso sui social il video in cui Angelina Mango e Giulia Stabile ballano insieme Che t’o dico a fa’

Il ballo di Angelina Mango e Giulia Stabile

Che t’o dico a fa’, il nuovo singolo di Angelina Mango, vola anche sui social network e a dimostrarlo è uno degli ultimi contenuti condivisi dalla giovane artista su TikTok. La cantante, prima classificata nel canto durante la scorsa edizione di Amici 22, ha coinvolto Giulia Stabile (che il talent l’ha vinto) per un video.

Entrambe amatissime da fan e colleghi, hanno letteralmente fatto impazzire il web. Motivo? Il filmato in cui vengono riprese mentre ballano sulle note della nuova canzone di Angelina Mango.

Il brano la cantautrice l’ha presentato la scorsa domenica proprio nel programma di Maria De Filippi e anche in quell’occasione aveva coinvolto il corpo di ballo. Ora Angelina Mango ha mostrato il momento della preparazione della coreografia con Giulia Stabile. E c’è chi spera o pensa possa essere uno spoiler del videoclip ufficiale di Che t’o dico a fa’. Si prospetta dunque un qualcosa di davvero esplosivo che potrebbe far volare in classifica il pezzo.

Si tratta di una supposizione chiaramente e non vi è certezza, ma ciò di cui siamo certi è che quei 47 secondi di video in cui Angelina Mango e Giulia Stabile ballano sulle note del pezzo… hanno fatto il botto su TikTok! In poche ore infatti la clip ha superato il milione di views. Non mancano anche una valanga di commenti e condivisioni.

Ciò che notiamo ancora è che il tutto è stato girato nella sala prove di Amici. Quindi non è escluso che, magari, possano essere coinvolti anche altri concorrenti del programma (semmai dovesse essere confermata la teoria del videoclip). Altra possibilità può essere anche la realizzazione della coreografia in vista del tour dell’artista. Ma staremo a vedere.

Ecco il breve filmato pubblicato da Angelina Mango….

Angelina Mango e Giulia Stabile in questa coreografia sembrano essere davvero molto in sintonia. Tutti, oltre a ribadire la bravura della ballerina, hanno notato anche come Angelina sia portata per la danza e abbia realizzato la coreografia perfettamente. La stessa Giulia ha infatti commentato: “La mia ballerina”.

Attendiamo dunque di capire quali altre sorprese sta preparando Angelina Mango per i suoi fan!